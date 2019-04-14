九名佔中搞手日前全部被判罪名成立，有建制派人士興高采烈，高呼是「香港人的勝利」、「法治的勝利」。然而，法庭月底才對此案作出宣判，而法律條文所訂明的刑罰是最高罰責，如何判決其實取決於法官大人的一念之間，如果最終出現建制派不願看到的結局，並不令人意外。



九名被告所涉的煽惑公眾妨擾等罪名，都是古老的罪名，過去從未有人被控此罪，根據普通法原則，在本港未有案例之下，法官量刑勢必參考其他普通法地區尤其是英國的案例。眾所周知，普通法地區涉及所謂「公民抗命」的案件，大多輕判了事，而佔中搞手亦以「公民抗命」自居，為輕判提供了「依據」。早前本港法庭判決佔中相關案件被告時，法官非但不直斥其非，反而不吝讚美之詞，推崇他們「有理想」、「非為個人私利」，既然司法機構內心認同「違法達義」，判決輕或重，答案已經寫在牆上。



再拿引發佔中的衝擊政府總部東翼前地一案看，黃之鋒等被告一度被判囚，惟經過上訴後，最終都獲放生，理由是佔中發生於有關法律生效之前，沒有追溯力，這也為今次被告獲輕判埋下伏筆。事實上，佔中搞手均不認罪，亦表明會上訴，捉放曹的一幕隨時重演。



而從過往司法判決觀之，但凡案涉反對派，屢屢高高舉起、輕輕放下，而藉口不是證據不足，就是證據太多；不是下不為例，就是疑點利益歸被告，總之是欲赦之罪，何患無詞。而佔中之所以如期發生，就是因為搞手相信朝中有人好犯法，不少人更大說風涼話，如漢奸黎揚言不怕判監、就怕洗廁所，歪嘴主教則為自己「逍遙法外」而羞愧，說到底就是有恃無恐。



這麼說吧，對於佔中搞手而言，最理想的結果就是被輕判社會服務令，或判囚不超過三個月，如此一來，既可為他們口中的「爭取民主」坐過牢，又可撈取政治資本，輕鬆實現「讓人生更精彩」之夢。