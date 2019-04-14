言論自由是基本人權，沒有言論自由，其他的自由亦是形同虛設，實施民主憲政的國家，言論自由與其他的公民基本權利一樣同受憲法保障。



民進黨政府的內政部長徐國勇表示，言論自由有一定界線，台灣（應是指中華民國）是主權獨立的國家，絕不容許主張武統（李毅）的人來這裏「侵門踏戶」，侵犯台灣的主權。這裏牽涉到一個言論自由的界線問題。幾乎所有不分民主或極權國家的統治者都會為言論自由劃下界線。實行民主憲政的國家會由法院解釋限制言論自由的要件，政府通常不會制訂法律去限制言論自由，因為這是違反憲法賦予人民有言論自由的權利，不過，有時候以維護國家安全為由的緊急立法，可能會戕害言論自由。言論自由是相對的自由，不是絕對的自由。至於極權國家，穩定壓倒一切，不可亂說亂動，由「反革命宣傳」到「煽動顛覆」，都是以言入罪，在這樣的國度，人民連相對的言論自由也沒有。



《中華民國憲法》第十一條：「人民有言論、講學、著作及出版之自由」。由一九九四到二○一一年，先後經過十一次釋憲（司法院大法官會議解釋憲法相關條文），○八年司法院大法官會議《釋字第644號解釋》：「言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理的政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制。」此項釋憲使包括主張分裂國土的思想、學術與言論的自由及人民團體組織與活動（結社組黨等）主張分裂國土的自由獲得更具體保障。台灣的言論自由因而堪可與西方民主國家相媲美。這是中華民國台澎金馬地區人民經過將近半世紀奮鬥的結果。



一九八九年四月七日，《自由時代週刊》創辦人鄭南榕因刊登《台灣共和國新憲法草案》宣揚台獨，接到涉嫌叛亂罪的法院傳票後，為了「爭取百分之百的言論自由」而自焚，成為台獨烈士。今年四月七日是紀念鄭南榕逝世三十周年的「言論自由日」，民進黨集會追悼，黨政高層紛紛發表感言，但他們並沒有像在野時代那樣，強調鄭南榕所爭取的是「百分之百言論自由」，反而總統蔡英文和行政院長蘇貞昌卻在紀念會上強調要打擊「假消息」。最近，民進黨政府不斷為言論自由設限，藉口打擊「假消息」，由NCC（國家通訊傳播委員會）多次向親藍營媒體開罰，令成立目的是使通訊及傳播事業的管理超然於政治力影響的NCC，淪為打壓言論自由的工具。所以，民進黨把不受歡迎的中國學者驅逐出境，只是「剛好而已」，因為「言論自由要有一定界線」嘛！