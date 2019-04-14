本港司法亂象層出不窮，法官的判決更往往令人摸不着頭腦。日前的年輕女物業主任呃千萬物業按揭案，女被告因提供虛假工作及月薪證明文件，讓她及其丈夫成功向銀行取得兩筆共一千萬元按揭貸款，被控兩項欺詐罪。法官雖判被告罪成並入獄兩年，但又認為她只是順從長輩主意行事，又因憂慮此案而患上精神病，事後已還清貸款，故准許緩刑兩年，即是呃完銀行錢都不用坐牢。



大家一定記得，數年前有一名七旬伯伯，因為想自力更生不攞綜援，使用一張寫細自己十一歲的身份證，成功獲聘為保安員，工作七年間賺取約五十四萬元薪金，即每月六千多元，續保安牌時遭揭發，被控以欺騙手段取得金錢及管有虛假文書等罪，遭判囚四個月。法官指不能因為年紀大便以人道理由獲輕判，也不能因為年老就網開一面，否則將來「九十歲的人也會使用假證」，這是多麼的義正詞嚴，又是多麼的鐵面無私呀！



同樣是使用虛假文件，一個存心向銀行騙取大額貸款買豪宅自住（抑或炒賣？），另一個則只為了卑微地餬口，不想成為社會寄生蟲，偏偏不同法官有不同尺度，法庭認為後者罪無可恕，前者情有可原；年老多病不是求情理由，年輕患病則是放生藉口。港府嫌貧愛富是眾所周知的事，原來連法庭都一樣，法律面前有錢人比窮人平等，年輕有錢的又比年老貧窮的更平等，情何以堪！



更不必提佔中的執法警員紛紛繫獄，領袖則獲讚揚甚至放生，總指揮及金主漢奸黎至今毫髮無損。最叫人意難平的是，人們連批評法官一句都隨時被扣上藐視法庭的大帽子，林鄭更說香港是法治社會，不接受任何抨擊司法制度、司法機關的行為，連成立獨立量刑指引委員會的要求也被指摘為不理性。回歸後，司法獨立變質成司法獨大，甚至淪為反中亂港集團的保護傘，嗚呼哀哉！