昨日本欄提到，二○一三年曾有數以萬計的市民集會，反對政府拒發免費電視牌照予香港電視網絡，今日再略作說明。



當年政府宣布增發兩個免費電視牌照，商人王維基旗下的香港電視落選，消息讓社會嘩然，認為此事只是時任特首梁振英的決定，內中黑幕重重，因此惹來大量市民先後集會，宣稱要「撐香港電視」。



事情孰是孰非可謂清官難審，筆者在當時的報章專欄中便明言，香港肯定容不下超過四間免費電視台，如果再增發是不智，但在已增加的兩個牌照之中，是否應該將王維基的香港電視排除出局，則可議性尚大。事隔多年後證明，莫說四家，目前本地兩家的免費電視台也經營困難，故多發牌照，不一定是好事。



然而，當日委實有不少市民抗議，要求政府應該發牌予王維基的公司。



二○○三年五十萬人示威遊行，特區政府撤回了《基本法》第二十三條的立法草案；二○一二年數萬人集會抗議推行國民教育，特區班子再次妥協。政府一讓再讓，反對派就總以為是「誰大誰惡誰正確」，所以戴耀廷等人才會傻裏傻氣，想出佔領中環的行動，試圖迫使政府在普選問題上讓步。



戴耀廷一幫人空有夢想，卻不懂觀機，也不識時務，完全不懂得「事不過三」的道理。二○○三年的二十三條立法與二○一二年的國民教育，特區政府已經一而再退讓，第三次就很難再妥協了，否則日後的香港將無法管治。所以筆者當日才敢斷言，「佔中」只是徒勞，中央及特區政府一步都不可能再退。



我之所以敢如此斷言，正是透過「觀機」，增發免費電視牌照本不是甚麼大事，但即使很多市民抗議，政府仍然不肯動搖，因為再動搖便是第三次讓步了，而就連發電視牌照也不肯讓，普選問題就豈會再屈從於反對派呢！