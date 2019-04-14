上東網看兩岸新聞，叫人火滾的事時有所見。日前播出江蘇南通一名醫科男大學生手執熱水壺，將大量滾水倒在一隻小狗身上，小狗被燙傷，哀鳴閃躲，並瑟縮籠中一角。這名醫科生據說為了測試小狗是生是死，竟再用硬物敲擊小狗頭部，可憐小狗已身負重傷，只能忍痛受虐。



事件曝光後，這位醫科大學生備受網民痛斥，尤其是他身為醫科生，如此殘忍對待小動物，將來如果真係做得成醫生，則病人危矣！有虐待之心必有虐待之行，如此殘忍對待小動物，你想佢有「醫者父母心」，是個「仁醫」，恐怕難過從石頭榨出血來！印度聖雄甘地曾指出，一個殘忍虐待動物的民族，是沒有希望的民族。



這名沒有絲毫愛心的虐畜男，根本連做一個善良的人也沒有條件，試問又如何讀醫？如何做一個救急扶危的醫生？讀醫根本嘥氣，更加係諷刺！



有學者把人的快樂分為十四種，且看其中十三種：感官的快樂、財富的快樂、技藝的快樂、和睦的快樂、聲譽的快樂、權力的快樂、虔敬的快樂、行善的快樂、記憶的快樂、想像的快樂、期待的快樂、交往的快樂、減除痛苦的快樂。按下未表的第十四種是──作惡的快樂。這個學醫男，這麼多快樂不愛，偏偏愛上「作惡的快樂」，這種看似「小惡」，卻是令吾人距離世界文明愈來愈遠！



還記得內地網絡早前曾播出一些美女在片中冷血虐殺兔子，例如用高跟鞋直接踩死！原來這是一盤生意，虐殺的手法層出不窮，若付多些錢，更會以閹割、剝皮等方法虐殺驢、羊等較大型動物。又不時聽聞內地商人利之所在，給豬、牛、狗狂灌水，使其重量增加。這樣對待動物，還有甚麼壞心思想不出來，毒食物愈揭愈多愈不可思議，這個國家的道德水平、偉不偉大，還用多說嗎？如果一個民族不懂得愛，不知道對生命、大自然的敬畏，會有甚麼「中國夢」？