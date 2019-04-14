去年四月，民主黨立法會議員許智峯於立法會大樓內涉搶去女行政主任的手機，更查看其手機資料，疑觸犯了私隱條例。此外，許智峯在搶奪手機過程中有作出「熊抱」女EO的動作，或會涉及非禮。許智峯的行為逾越了法律的底線，身為議員更是知法犯法。事件報警處理，案件已經進入法庭審理階段，許智峯現正在保釋。



但許智峯「搶上癮」，保釋期間再演鬧劇。在近日中西區區議會財務委員會會議上，許智峯搶走財委會主席李志恒的文件和民政事務處的投票箱，再以「規程問題」阻礙會議進程，拒絕交還政府財物，會議被迫中斷，在大部分議員同意下，秘書處報警處理。



許智峯過去屢屢在區議會鬧事，包括於二○一六年搶奪和關掉時任區議員蕭嘉怡的咪高峰，致會議流會收場；二○一七年許智峯與文化康樂及社會事務委員會主席陳捷貴爆肢體衝突，需報警求助；去年中許與交通及運輸委員會主席陳財喜爭執，最後流會收場；去年底許智峯與區議會副主席陳學鋒起爭執，阻活動撥款通過，兩人混亂中雙雙倒地。許智峯公然「搶上癮」，其「流氓」行為猶如「黑幫爛仔」，該「爛仔」劣行使整個立法會蒙羞。



面對如此「流氓」，任何政黨都應該即時採取行動糾正黨風，否則整個政黨會被一人所拖累。但有趣的是，民主黨在處理許智峯事件上卻表現得猶豫不定。當年甘乃威的後果有目共睹，更遑論許智峯的惡行遠較甘乃威嚴重。看來民主黨已失去了一貫的立場和原則，竟然縱容許智峯的劣行。



如果許智峯自行辭職，無論對立法會和民主黨來說，都是最好的處理。如果許智峯賴死不走，香港是法治社會，像許智峯違法違規、毫無悔意的議員嚴重損害立法會聲譽，市民可以運用選票，將他逐出立法會。