中美貿易戰打了一年，雙方日前舉行第九輪高級別經貿磋商，但仍未見貿易止戰曙光。與此同時，美國近日向歐盟點起飛機貿易戰的大火，不約而同的是，中國亦啟動了東方航空向美國波音公司索償的第一擊，三方飛機大戰成了世界貿易擂台的新焦點。



美國近日向歐盟提出總值約一百一十億美元（近九百億港元）的進口商品加徵關稅，理由是世貿組織調查後發現，歐盟國家對法國的飛機生產商空中巴士提供補貼，造成不公平貿易，故以關稅作報復。歐盟隨即接招，誓言美國若要徵稅，歐盟必還招！



美歐貿易戰的焦點本來是汽車、電單車及汽車零組件，雙方亦拉鋸了一年，誰料忽然殺出的飛機大戰成了主菜，美歐貿易關係亦因飛機一事迅即激化。美國忽然打響飛機戰，與波音公司737 MAX系列客機災難有關，在兩宗舉世矚目的空難事件後，這款曾被譽為最受歡迎的美國客機已陷入全面停飛，產品更變成全球最昂貴滯銷貨及賠錢貨，波音公司面臨新機賣不出、舊機訂單爭相被取消的困境，連帶美國在全球飛機市場的主導地位亦搖搖欲墜。



波音需要救亡，美國政府發起飛機大戰，擺明不欲空中巴士乘虛而入，在波音危難時刻大搶訂單。美國的如意算盤是趁關稅問題與歐盟談判，希望以對歐盟產品加稅來抑制空中巴士的競爭優勢膨脹。



可惜，特朗普打錯了算盤，低估了歐盟國家對美國發動飛機戰的反感，歐盟多國已羅列證據反咬美國政府向波音公司作出更多補貼，亦準備對美國輸歐產品展開關稅檢視，一場因飛機發動的貿易戰有排玩了。



精彩陸續有來，中國亦參加了這次飛機大戰。中國東方航空日前向波音公司提出索償，成為全國首家要求波音賠償的航空公司。東航高層在業績發布會上進一步解畫，稱今年本來打算引進六十架飛機，當中有十一架波音737 MAX飛機，此前已有三架同型號飛機，現已全部停飛。



東航提出索償之後，各界關注的是十一架波音新機訂單怎麼辦？還有中國其他航空公司的訂單，根據民航當局的公布，內地多間大型航空公司都有波音737 MAX系列客機的訂單，已落實的訂單共涉九十六架，近百架波音737 MAX飛機若一起取消訂單，波音公司的麻煩更大。



這場世界性的飛機大戰已經打響，戰事分分鐘牽一髮動全身，一架波音飛機動輒幾億美元，現在中國手握的訂單已是天價大生意，美國作為供應方，在這場戰事中難免被需求方的中國捏住條頸，中國發起的飛機戰事，美國處於被篤死穴的地位，戰事打下去，受影響的必是美國的飛機產業，其後是美國經濟重傷。



美國與歐洲的飛機大戰又怎樣呢？雙方均是飛機供應方，拗手瓜的目的是彼此爭市場，爭行業大哥及全球飛機技術話語權的主導地位，這場戰事言和不易，但若各退一步，可能找到逃生口。三方飛機大戰，應是今年世界貿易戰最精彩的連續劇。