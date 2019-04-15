神州觀察：豆腐工程遍地開　扶貧社區變災區

內地官媒一連幾天曝光河南、湖南、吉林等地都有扶貧安居房變危房，不僅牆面開裂、地基塌陷，甚至還面臨倒塌的危險。金玉其外，敗絮其中，原本惠民利民的扶貧工程，變成豆腐渣害人工程，實在諷刺之極。



河南省澠池縣有兩個貧困戶安置社區，隨處可見裂縫、地基下沉、漏水等嚴重的房屋質量問題，有的牆磚一掰就碎，可憐社區裏一百多戶民眾，有家不敢回，有屋不敢住。更由於原來的老住宅被拆，面對流落街頭的窘境。而為了迎接上級檢查，當地扶貧部門人員還趁着村民不在家撬門而入，挨家挨戶塗抹和修補。



更絕的是，吉林省白城洮南市乾脆將貧困戶的危房砌牆包住當扶貧安居房，由於內部土牆隨時倒塌，村民整日提心吊膽。湖南張家界市亦有成片扶貧房存在牆體開裂、天花板垮塌問題。扶貧安居工程是政府精準扶貧的重要工程之一，本意是為了改善居住危房和偏遠貧困山區貧困民眾居住環境，幫助他們脫貧致富，但好政策到了部分地方卻變了形走了樣，未能扶貧安居，反而給民眾增添憂慮。扶貧新房住得不安心，當地政府卻急着往臉上貼金，匯報材料上赫然寫着扶貧搬遷工作已「全面達標」並「取得階段性勝利」。一邊是無家可歸的貧困民眾欲哭無淚，一邊是弄虛作假的地方政府沾沾自喜，扶貧竟扶成一齣黑色幽默鬧劇。



其實，扶貧安居房之所以頻頻出現質量問題，是因為地方政府把民心工程做成面子工程，匯報材料寫得很漂亮，蓋出來的房子卻是豆腐渣。如此一大片扶貧房質量不合格，地方政府和官員明顯知情，也很清楚被發現或被曝光後會受到處罰，明知違法違規依然冒險而上，只可能與腐敗有關，同時更暴露出官員置百姓生命安全於不顧的殘忍心態。



官方經常以「陽光總在風雨後」形容如何克服困難施政，但扶貧領域的問題恰恰就是風雨前後都無「陽光」，地方政府扶貧措施不透明，出現問題後如何解決亦不透明，輿論批評過後，一切照舊。特別是地方政府「重視總在曝光後」，平時漠不關心，但媒體一報道，政府就高度「重視」，例如今次官媒踢爆多省扶貧問題後，各地官方紛紛表態立即整改，事前又在幹甚麼呢？



事實上，豆腐渣扶貧房只是各地扶貧造假亂象的冰山一角，但各地扶貧領域查處和問責的基本上都是低層公職人員，根本就難有阻嚇作用。最令人擔憂的是，距離中央提出二○二○年消滅貧困、決勝小康社會目標愈來愈近，扶貧腐敗愈演愈烈，當局若不能治亂世用重典，包括最嚴厲問責縣市甚至更高級別的官員，扶貧淪扶貪等亂象只會沒完沒了。