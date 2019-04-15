世界視線：總理勝出大選　以國續向右走

上周以色列大選競爭激烈，結果由現任總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團以些微優勢勝出，他早已宣布籌組右派聯合政府，預料可以展開第五次任期，成為以國歷來任期最長的總理。內氏是老牌右派政客，執政廿多年來鼓吹民族主義，以國家保衞者自居，選前更揚言吞併約旦河西岸的猶太殖民區，惹起外界批評之聲不絕。



以色列現時高漲的民族主義，混雜了殖民政策及種族隔離，去年訂立的猶太民族國家法被指歧視阿拉伯裔，把他們當作二等公民。內塔尼亞胡多年來善於操弄民意，經常強調鄰國如伊朗的威脅論，又重提納粹大屠殺，藉着以色列的「受害人」處境來凝聚支持者。自從他在二○○九年再度上台，以色列這十年間政局比較穩定，經濟大幅增長逾七成。雖然近年內氏一直醜聞纏身，涉及三宗貪案仍在調查中，今次大選亦受到走中間路線的前總參謀長甘茨嚴峻挑戰，但他與眾多極右政黨結盟，最終仍能擊敗對手。



內氏得勝除了因為民眾看重經濟因素，接受他的民粹政策，亦「歸功」美國高調支持。特朗普最近打破國家慣常的中東政策，承認本屬敍利亞境內的戈蘭高地為以色列領土，加上之前承認耶路撒冷是以色列的首都，將美國駐以大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，為內塔尼亞胡送上政治大禮。以色列有美國撐腰，近年無視聯合國譴責，大事擴展殖民區及對巴勒斯坦人動武，加薩地帶炮火不絕，內氏揚言吞併西岸殖民區，間接宣布標誌以巴和平進程的「兩國方案」畫上句號。



世界政壇保守主義當道，由西到東，從特朗普、巴西總統博爾索納羅以至內塔尼亞胡，儼然一個東西呼應的極右陣營。特朗普在以國大選後表示會推出新一輪中東和平方案，可是一隻手拍不響，緩和以巴衝突需要兩邊平衡，白宮對以色列明顯傾斜，無視以國種種霸道行為，還削減了對巴勒斯坦的援助，巴勒斯坦人自覺受到白宮不公平對待，加上以國右派繼續掌政，得勢不饒人，雙方火藥味有增無減，兩國方案名存實亡，中東和平恐怕變了天方夜譚。