正論：翻新公廁已來遲　工人苦況有誰知

如果說一個城市的公廁是否清潔衞生，可以反映該城市的文明程度，那麼公廁清潔工人的工作環境如何，則是政府是否有良心的體現。從這個角度看，香港公廁以髒、亂、臭聞名於世，堪稱文明之恥，而外判清潔工之工作境況惡劣，則是港府之恥。



如廁是日常生活一部分，沒有人不希望有一個清新宜人的如廁環境，港府早前決定撥款六億元翻新公廁，市民樂觀其成。問題在於，全港有接近八百間公廁，港府僅翻新其中二百多間，意味着大部分公廁之惡劣環境將依然如故，市民如廁仍是「畏途」。更何況不少公廁設備簡陋，缺少可供休息的值勤室，清潔工人除了工作在廁所，甚至休息及用餐都要在公廁內解決，環境之「非人」已非筆墨所能形容。



有關注團體近日實地考察多個公廁，並訪問食環署的外判清潔工，結果令人震驚。由於部分公廁沒有值勤室，工人要麼屈居於公廁內的儲物室或電錶房，要麼另找地方休息，以炮台山油街公廁為例，清潔工只能在公廁外的後巷自備桌椅，自製休息場所。就算部分公廁有值勤室，但空間狹小，只能容下一人，有些值勤室還堆滿雜物，令空間更為侷促，加上值勤室光源不足，更沒有通風系統或抽氣扇，充滿惡臭，一般人三分鐘已經忍受不住，那些清潔工人如何長年累月在如此惡劣環境下工作，簡直超乎正常人的想像。



為甚麼本港公廁環境如此惡劣？說到底就是港府官僚不會光顧這些公廁，不會忍受這般惡臭，事不關己，高高掛起，對清潔工的死活漠不關心。事實上，絕大部分清潔工都是長者，因為找不到其他體面的工作，迫於無奈才從事這種「低賤」的工作，雖然他們與大部分高官一樣是「中年人」，但此「中年」非彼「中年」，高官在鳥語花香的環境下優哉游哉，而清潔工只能與惡臭為伍，賺取極其微薄的薪酬，處於自生自滅的狀態。



說起公廁清潔工的薪酬，不能不提最低工資。正是當年傳媒報道一名清潔工時薪低至七元，引起社會強烈反響，這才迫使港府推動最低工資立法。對基層打工仔而言，最低工資就是最高工資，表面上最低工資已調整多次，實際上禁不住通脹蠶食，實質生活水平並未改善。



本港公廁之可怕，不僅在於環境惡劣，臭味難忍。早前有外國遊客訪港期間因使用公廁洗手液而感染食肉菌，差一點就送掉性命，真正是醜出國際。本報實地檢測亦發現，不少公廁洗手盆上的惡菌含量甚至比廁板還要高，在這種情況下，清潔工固然是以犧牲健康為代價維繫公廁的低檔次運作，全港市民亦都是輸家，就算你對公廁避之則吉，也不可能聞不到五十米開外就撲鼻而來的惡臭，香港淪為「臭港」，叫人情何以堪。



一室之不掃，何以掃天下？香港公廁環境惡劣，掃不走那股惡臭，港府之無能，高官之窩囊，民怨之沖天，已是不言而喻。