功夫茶：傾家蕩產難抵債　淫媒吊命能幾時

各位看官，古有慈母賣肉養孤兒，今有契弟賣產吊狗命，前者可歌可泣，後者可恥可笑，且聽功夫茶娓娓道來，睇吓漢奸黎同壹淫媒有咁耐風流、有咁耐折墮嘅警世故事。



正所謂，善有善報，惡有惡報，時辰一到，一切都報。壹淫媒咁多年嚟宣淫販賤，反中亂港，搞到天怒人怨，終於到咗報應不爽嘅時候嘞。大家有眼見，壹淫媒業績年年見紅，九年間累計虧損高達二十幾億港元，傳統業務固然流血不止，就連自以為好掂嘅數碼業務一樣蝕到趴街，債台高築之下，漢奸黎旗下業務唔係賣盤就係執笠，家陣就惟有靠賣物業救亡。



呢嗱嗱嗱，屈指一數，契弟喺舊年十一月開始佢嘅賣產大計，先由出售台北內湖區總部兩幢辦公大樓開始，套現四億五千幾萬港紙，可惜壹淫媒爭落周身街數，還債後得嗰八千零萬落袋，唔夠攝牙罅，於是乎孤注一擲，賣完又賣，連生財工具都唔要，今年二月將高雄岡山印刷廠賣埋，作價只有區區七千零萬咁大把，以壹淫媒燒銀紙快過倒水嘅速度，雞碎咁多又點夠佢燒呀。



果不其然，今年三月尾，漢奸黎再將個人資產、同樣位於內湖區嘅「壹電視大樓」以三億六千萬元全幢出售，殊不知愈窮愈見鬼，最新消息係同一星期內再度變賣個人資產「動畫大樓」。換言之，四個月內四度賣產，真係當埋條底褲都唔得掂呀喂。



嚟到呢一步，壹淫媒同漢奸黎旗下重大物業已經絕無僅有、所餘無幾，第四度賣產仲要偷偷摸摸，鬼鬼祟祟，唔係傳媒踢爆，小股東一直被蒙在鼓裏。至於今次交易作價，頂盡都係兩億零港紙，連半年蝕本條數都冚唔番，究竟吊到壹淫媒條狗命幾耐，大家心中有數。



最好笑係，漢奸黎死到臨頭仲一味死撐，話賣產係為咗「挹注更多資金來做轉型」，仲不斷吹噓要推動數碼收費訂閱制喎，其實轉型係假，山窮水盡靠「賣、當、借」度日至真，最怕未收到費已經兩腳一伸入棺材咋。正如證券界人士話齋，壹淫媒家陣連解決生存問題都有困難，自變賣家產同傳出網上收費以來股價不升反跌，屢屢插水，證明市場對佢零幻想，收得檔喇。



看官呀看官，契弟搞到今日傾家蕩產、窮途末路，除咗怨天尤人怪北大人打壓，連洋主子都要恨埋一份。好簡單，契弟為做漢奸走狗、討好洋主子，不惜肝腦塗地，過去的確博得唔少狗糧打賞，點不知今時唔同往日，洋主子改朝換代後翻臉不認人，特朗普一味美國優先，連狗餅都慳番。一旦家底賣完，唔通契弟真係要賣血賣器官？嗚呀！