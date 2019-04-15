中美貿易戰打出一個「階段性」的結果之後，不管結果如何，中美博弈的戰場將會轉到海峽兩岸，美國人會加大力度支持台灣的蔡英文政府「抗中尋獨」，會動用各種手段包括軍事姿態介入，「保護」台灣走向「台獨」。



這場博弈和中美貿易戰一樣，都是由老美發起，北京不能不以各種反制措施「反台獨」、「反分裂」、「反國際干預」，捍衞國家主權、安全及核心利益。若雙方硬要短期內博出個上下高低、子丑寅卯，後果將相當慘烈。



多年來，北京一直告誡老美要懂得在中美核心利益和重大問題上「管控危機」。這兩年，這樣的話北京少講了，因為美國的對華戰略已經開宗明義，把中國界定為最大的戰略競爭對手，美國人就是要在「核心利益」、「重大戰略問題」上對華下狠手，否則，不足以擊倒中國。對此，北京已心知肚明，再講甚麼「管控危機」的話，那就會讓老美認定中國害怕危機，怕了它，氣燄更盛。因此，北京唯一正確的做法，就是針鋒相對。



在台海問題上，老美介入統獨問題，最辣的手段就是軍事干預，「保衞」台灣不受北京「武力威脅」和「侵犯」。手段雖辣，但是老美未必敢用，一是它要冒和北京徹底鬧翻的危險，利益代價遠遠大過「支持台灣」達到「以華制華」的好處；二是白宮能找出甚麼「不得不爾」的理由，「說服」美國社會為「保衞台灣」作出「重大犧牲」嗎？難道要重蹈當年在越南不義之戰的覆轍？三是就算山姆大叔真的瘋掉，豁出去再當一次戰爭狂人，就能夠阻擋北京堅決粉碎「台獨」的行動嗎？



當今世界形勢和中國實力，已經和當年中美打韓戰、打越戰時完全不同，山姆大叔更沒有「誓死保衞台灣」的必要性。現在，問題的關鍵在北京這邊，北京有實力、有能力粉碎一切外國和「台獨」分裂中國的企圖，天下大勢也在「統一」這邊，要看的只是北京的決心、意志和勇氣。而老美及蔡英文政府這兩年的連串挑釁舉動、囂張叫板，正是在測試和挑戰北京的決心、意志和勇氣，北京稍退，必得寸進尺。