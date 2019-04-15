英國脫歐協議一次次被否決，脫歐日期一次次延長，不知如何收科。雖然歐盟同意再將脫歐大限延至十月底，但英國國會能否在這剩下的半年時間內達成共識，不能不令人懷疑。很明顯，英國政府已陷入絕路，脫歐成為死局，除了拖延時間，再也沒有任何選擇。



這場脫歐鬧劇既反映英國政黨政治不合時宜，也反映西方民主制度變質變味。以公投決定國家前途，本來就是一場政治豪賭，賭輸之後又不願接受結果，有人要求舉行第二次公投，有人要求與歐盟重新談判，吵吵鬧鬧，沒完沒了。公投之前，許多英國人根本沒有料到會出現這種結果，他們相信英國必定能留在歐盟，沒想到事與願違，在政治操縱之下，公投夾雜政黨利益和民粹主義，令那些真正想留在歐盟的聲音和訴求被淹沒。



這就是所謂的民主，就是被吹得神乎其神的西方民主。實際上，西方民主制度壓根兒就是為政黨政治而設，很多時候只能代表少數人利益，無法尊重別人意見，英國脫歐公投背後存在政客的利益操縱，自然荒腔走板。事已至此，英國究竟能不能脫歐、以何種形式脫歐，根本沒人說得清楚。歐盟可以答應延長脫歐期限，但不可能答應重新談判，英國要麼硬脫歐，要麼留在歐盟，反正兩者都是死局，都勢必連累歐盟。英國傳媒估計，如果英國硬脫歐，未來兩年經濟損失將達一千二百五十億英鎊，而歐盟在貿易關稅和跨境貿易方面也將損失五百億歐元，若計及職位流失等方面的負面影響，二十七個歐盟成員國合共損失料達上千億歐元。



黃台之瓜，何堪再摘。英國日益衰落，整體實力和國際影響力每況愈下，加上脫歐鬧劇折騰，更是雪上加霜。難為部分英國政客還想插手香港事務，對「佔中九男女」被定罪說三道四。想管閒事，首先要有本事，英國自顧不暇，何德何能多管閒事？