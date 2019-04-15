前特首梁振英早前撰文勸喻商家不要在爛果報賣廣告，惹來對方報復，不知從哪裏找來一群「香港市民」在爛果報賣廣告，諷刺梁被投閒置散，無所事事，「鼓勵」其北上做大官。廣告為文故作驚人語，企圖標新立異，可惜語病頗多且邏輯矛盾，拋書包更顯其無知，本來是想作弄別人，結果卻是自我出糗，簡直笑掉人家大牙。



譬如文中稱：「《三國演義》載，生有狼顧鷹視之相的人，操弄權術往往出神入化，民生政務卻並非所長。」短短幾句話，就有至少兩個地方出錯，首先，「狼顧鷹視」源出越王勾踐，勾踐通過臥薪嘗膽，最終滅掉吳國，成為春秋時代最後一位霸主。謀臣范蠡善相術，他致信好朋友文種，說勾踐「鷹視狼顧，鳥頸長喙」。爛果報文中只知《三國演義》以「狼顧鷹視」來形容司馬氏，卻不知此詞之出處，可謂自暴其醜。



其次，生有「鷹視狼顧」之相者刻薄寡恩，可與共患難，不可共富貴（勾踐成就霸業後不僅殺妻，也殺掉大臣文種，范蠡因退隱才獲善終），但與「民生政務卻並非所長」並無必然關係。事實上，勾踐十年生計，十年教訓，就是善於發展經濟及關顧民生，否則怎麼可能迅速崛起，最終「三千越甲可吞吳」呢？爛果報文中對歷史一知半解，只能貽笑大方。



廣告最後「祝君一路好走，保重身體，前面的日子還很長」，本含詛咒之意，結果卻是崩口人忌崩口碗，自揭短處。誰都知道，壹淫媒虧損嚴重，不得不一再出售資產吊命，原來在台灣內湖置有五處物業，如今一賣再賣，總共籌得約四十億元台幣，即約十億港元，但不足近年二十多億元虧損額的一半。而在傳出爛果報欲網上收費後，股價不升反跌，足證市場認為收費適得其反，加速其死亡。



若梁振英要回應爛果報，不妨說：祝君一路好走，保重身體，前面的日子很短了。