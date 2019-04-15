本港公立醫院人手荒已到水深火熱的地步，病人往往由小病拖到變大病，大病拖到變絕症，港府一味為醫護人員加薪根本無助解決問題，放寬引入海外醫生到公院執業已成全民共識。偏偏醫委會與民為敵，早前以暗票形式將四個放寬海外專科醫生考試後免實習安排的方案全數否決，激起全城嘩然，礙於眾怒難犯，醫委會不得不整色整水下月再投票，並可能改以明票方式進行。



正所謂早知今日，何必當初。醫委會一直被批評為封閉、自私、霸道，打着專業自主的幌子，行牟取暴利、閉關自守之實。過去醫界總是拿海外醫生等於內地醫生再等於質素不濟來說事，但隨着真理愈辯愈明，社會對海外醫生的認知愈來愈高，醫界的危言聳聽已沒有市場。不同黨派的立法會議員難得矛頭一致，表明將提出私人條例草案修訂醫生註冊條例，削減醫委會權力，何謂自取其辱，這就是了。



也難怪市民這麼憤怒。香港醫生的地位幾乎比高官更高，賺取的金錢也屬於小市民眼中的天文數字，然而他們猶不知足，不僅要賺盡一分一毫，更完全不容外人踏入白色巨塔，沒有半點社會責任感。寧願病人等死，任由「有錢有得醫、冇錢冇得醫」亂象惡化，甚麼醫者父母心，甚麼懸壺濟世，早就拋諸腦後。



更有甚者，每有醫療事故發生，醫生慣性不道歉、假檢討、無改善，不旋踵同樣悲劇又再上演。醫生團體甚至說醫管局動輒為醫療事故道歉會打擊士氣，卻從沒想過受害者及家屬感受，難道醫生有阿媽生，病人就沒有？



醫委會改革條例草案在上屆政府被一名業界代表議員拖垮，到了今屆只能以換湯不換藥的方式草草過關，早前的暗票否決四方案事件，再次見證這個霸權何等自私自利，再不改革更待何時。食衞局局長陳肇始促各方理性討論，其實誰繼續維護霸權，誰才是不理性。