有香港樂壇天后的個人演唱會開售門票，一開十多場仍然供不應求，據說最高價的門票被炒賣至九萬多元一張，有人買不到，有人買不起，向隅者眾，我想問，你為甚麼不說這是「天后霸權」？



香港房子的供應少、價格高，很多人望樓興嘆，固然可堪憐憫，但一股腦兒將怒氣發洩在地產商身上，開口閉口都說是「地產霸權」，也未必恰當。這個問題筆者討論過多次，為免別人以為我是既得利益者，在下已表明，過去從未擁有過任何投資物業，現在沒有，可見的將來大抵也不會有，買樓投資，從來不是我那杯茶。



我只是想辯明真理，人們盲目將香港的住房問題歸咎於地產霸權，很可能是誤中副車，把真正的問題忽略了。就等於你買不到演唱會門票，就去咒罵天王、天后在搞霸權，那是徹頭徹尾的笨蛋，因為問題根本不在他們身上。



香港的演唱會一票難求，主要原因是表演場地不足。如果開十場不夠的話，開二十場不就可以了嗎？但場館沒有檔期。今年開完緊接着明年再開，又可以嗎？未必可以，因為明年場館的檔期抽籤，不一定再能抽中你，好些歌手想申請在香港體育館辦個唱，往往每隔幾年才能抽中一次。故問題癥結是在於特區的政策，政府提供的文娛場地嚴重不足，歌手即使想多開個唱，也開不了。



同樣道理，不少地產商也想多增樓宇供應，但是增加不了，要增，請問地從何來？天王、天后不是有心想造成霸權現象，難道地產商就一定想如此嗎？高利潤不一定要透過高售價維持，薄利多銷一樣可以取得良好業績，問題是，政府根本無法提供足夠的建屋地，發展商便徒然成了市民的洩憤對象。



此所以本欄一直強調，增加土地供應是根本之途，也是燃眉之急，覓地的方法必須多管齊下，不能排斥任何一個選項。