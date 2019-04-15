美國制裁伊朗，有論者指就是要全面遏制伊朗在中東地區的擴張，防止在中東地區形成「什葉派之弧」。所謂什葉派之弧，就是俄羅斯打造的，以伊朗、伊拉克、敍利亞為核心，而這三個國家都是什葉派佔統治地位。打造什葉派之弧就是俄羅斯在中東與美國對抗的工作。然而，本已不平靜的中東，美國重新介入，使矛盾重重的中東局勢變得更複雜和混亂。



事實上，凡是有美國插手的，都變成動亂之源。美國至叻在世界各地煽風點火，製造無數動亂，譬如二○○三年，美國以伊拉克薩達姆政權擁有大殺傷力武器為由，發動了伊拉克戰爭，造成二十萬伊拉克人死亡，一百五十萬伊拉克人無家可歸。可是，十六年過去了，美國並沒有在伊拉克發現一件大殺傷力武器。



而較近期的，則是特朗普上台之後，為了幫助以色列，除了在以國境內部署「薩德」系統，更承認耶路撒冷是以色列首都、原本屬於敍利亞的戈蘭高地為以色列領土，不惜引起新一輪以巴衝突，造成幾百名巴勒斯坦人死亡！



看來，只要見到老美的身影，肯定是凶兆。美國近期介入委內瑞拉的政變，背後又是美俄在角力，苦的卻是委內瑞拉人民。委國經濟持續惡化，通貨膨脹之高為近年全球罕見。據聯合國今年三月下旬的統計，目前約有七百萬委內瑞拉人需要人道主義援助；委國食物嚴重短缺，去年全國有三百七十萬人營養不良；藥物亦短缺，一些原本可以控制的疾病變得難以控制；貧窮人口甚至無法獲得安全的水源。



然而，美國只把委內瑞拉問題作為地緣政治籌碼，一方面通過制裁扼住委內瑞拉的咽喉，不讓委國正常發展；另一方面凍結其價值三百億美元的資產。而自二○一三年以來，委內瑞拉由於美國的行動，已經損失了一千億美元。美國的所謂「人權」，依魯迅的看法，其實也就是「食人」而已！