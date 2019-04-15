醫委會早前以暗票方式，否決放寬海外專科醫生獲豁免實習的四個方案，引起各方批評，社會上有強烈聲音要求放寬境外醫生來港執業的要求。醫委會主席劉允怡稱，在下月初舉行的例會上，會建議以「明票」方式進行投票。



食物及衞生局局長陳肇始表示，醫委會即使通過四個方案亦不能完全解決問題，政府正透過開源節流的策略，應對人手不足的問題，包括增加資源讓醫管局挽留人手，並希望聘請更多有限度註冊醫生，同時提供資源給數間大學，增加教學設施及增加醫科學生。



政府放棄關乎市民健康的政策話事權，這是不合理及對不起香港市民，做法不恰當。而醫委會否決放寬引入境外醫生方案，一直設下重重門檻，阻止醫生來港，奉行保護主義。政府聲稱會有新思維，既然如此，請取回市民健康的決策權，由政府決定引入更多境外醫生。



政府曾委託港大進行醫療專業人力評估，結果顯示香港醫護人手短缺情況會持續到二○三○年。有研究指出，香港每一千人只有一點九個醫生，同平均中位數三點四個醫生相距甚遠，即香港仍缺超過一萬名醫生。要解決人手短缺，一是加強本地培訓，二是引入境外合資格醫生。本地培訓方面，政府一直低估需要，近年加了學額但仍不足夠。另一方面，政府將引入境外醫生的話事權交給醫委會，但醫委會實行保護主義，訂定的條件既不合理又苛刻，令香港多年來只能夠引入極少數境外醫生。



本港醫療人手緊張，病人大排長龍，睇專科要等幾年，政府有必要收回醫委會引入境外醫生來港工作的決策權。筆者所屬政黨的蔣麗芸議員早於半年前已展開有關研究，將會向立法會提交私人條例草案，草案內容會涉及有關境外醫生考試方面的改革，並會提出其他方式確保醫生質素。