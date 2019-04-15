中美對立持續升級之際，美國政府近日宣布，美方不會派遣高級別官員，出席本月底在北京舉辦的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並對該倡議的融資操作表示關切。在中美貿易戰進入尾聲後，美國似乎正在轉向全力圍追堵截中國一帶一路戰略，中美雙方近期亦就此持續展開角力。



美國拒絕出席論壇，除了不給北京面子，自然是希望通過此舉警告盟國，削弱北京的影響力。近期以來，美國「逢路必反」，抨擊一帶一路倡議成為美國對華政策的重要一項，包括美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧，近日都親自上陣，絲毫不顧外交禮節，措詞嚴厲批評一帶一路，斥責中國為了擴大影響力，令參與國家陷入債務陷阱，呼籲世界各國抵制。



與此同時，美國政府最近也積極展開行動，阻撓一帶一路。美媒曾引述美國國務院官員表示，美國正在組建應對小組，並向各國派遣這些小組展開游說工作，目標是讓這些國家了解一帶一路是否具有可持續性和價值。據報道，有美國專家團隊最近幫助緬甸審查有關合約條款，因此與中國重新談判了中方資助的深水港和工業區建設項目，並壓縮了項目規模。事實上，不僅緬甸，包括塞拉利昂、孟加拉等國的一些中方大項目被迫取消或縮減規模，背後不排除都有美國的身影。



另外，美國海外私人投資公司日前亦與加拿大和歐盟簽署一項三方協議，據指這是美國主導的一項舉措，旨在為一帶一路沿線國家提供強而有力的替代方案。這一類做法，或將成為美國未來堵截一帶一路的常規策略。



美國為何要全力圍堵？主要是美國認為中國作為世界第二大經濟體，試圖自定規則發揮影響力，改變國際秩序，挑戰美國的世界霸主地位。另一方面，以貿易戰遏制中國崛起成本過高，兩敗俱傷；打人權牌和台灣牌，又難獲國際社會響應。而圍堵一帶一路成本就相當低，只要不斷渲染中國威脅或抹黑中國，就有效果，再加上策動各國政治和民間反對勢力抵制，不但可為一帶一路添堵，又能煽動反華情緒，甚至令中方陷入基建困境。



面對美國圍堵，中方別無選擇。中美雙方最近曾在聯合國安理會激辯，美國阻止一帶一路寫入相關救援阿富汗協議，最終令協議擱淺。而中國剛剛與意大利簽署了一帶一路備忘錄，成功拉攏G7集團成員國加入；此外，中國和馬來西亞日前達成協議，恢復建設一度被擱置的東海岸鐵路，造價削減約三分之一，看似中方作出讓步，實則鞏固了在馬六甲海峽的影響力。而最新數據顯示，今年首季度中國對一帶一路沿線國家合計進出口二萬億元，增長百分之七點八。



顯然，隨着中美不斷角力，中國正積極推進的一帶一路計劃，注定是一路征程一路風雨。而最近非洲國家蘇丹發生軍事政變，或會對該計劃產生一定影響，特別是中國在蘇丹擁有大量投資、能源、基礎設施建設等項目，中國在蘇丹的利益能否得到保障，尤其受到關注。