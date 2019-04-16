神州觀察：掃黑惡標語烏龍　高級黑層出不窮

廣西賓陽縣政法委近日鬧出烏龍事件，相關宣傳標語被錯寫成了「掃黑除惡，害人害己」，儼如「高級黑」。正如有網友調侃指當局其實是說了大實話，因為內地貪官、黑警無處不在，完全乾淨的能有幾個？若太過「忘我」工作，說不定哪天反把自己掃了進去，不是害人害己又是甚麼？



明乎此，各方也就知趣識做了，拉橫額貼標語、大力宣傳掃黑除惡專項鬥爭乃政治任務，甚至關係到個人的官運前程，表面上必須大張旗鼓操辦，所以各地轄區內的黨政機關、企事業單位、私營業所統統要掛滿貼足。這方面貴州貴陽市無疑值得學習，他們連當地幼稚園門口也不放過，橫額上更寫着「堅持打早打小，將黑惡勢力消滅在萌芽狀態」，簡直比中央更具「前瞻性」。



既然是政治任務，就肯定有指標名額，就像各地都有徵稅、罰款等指標一樣。可以見到，自專項鬥爭開打以來，各地政府頻頻晒出掃黑除惡成績單，動輒端掉一個又一個涉黑惡犯罪團夥，一抓就是成百上千人，但當中究竟有多少水分？是否存在拉壯丁湊數現象？湖南湘潭不是有失獨家庭及精神病患者被列入掃黑除惡對象嗎？為何江西上饒不遷墳的村民會被按掃黑除惡制裁？江蘇蘇州某鎮掃黑除惡領導小組更將醫生列於十大黑心企業之首，欲行打擊，又當作何解釋？



但凡對內地社會稍有了解的人，對此便不應感到意外，因為瞞上欺下、陽奉陰違乃至弄虛作假皆是官場的拿手好戲。一如正在進行的扶貧攻堅行動，當中發生了多少官僚腐敗醜聞，根本數都數不清。重重利益裹挾之下，掃黑除惡走樣變形當在意料之中，抓些魚毛蝦仔乃至殺良冒功亦屬正常，且可以保護背後的「大魚」，可謂一舉多得，所以當局再怎麼高度重視、推行再多的專項運動皆難善終，原因就在這裏。



當局指黑惡勢力是社會毒瘤，嚴重破壞經濟社會秩序，並侵蝕政府執政根基，正是因為背後有太多官員幹部淪為了他們的保護傘和關係網，一些地方甚至出現公檢法、政法委機關一把手齊齊為黑惡分子站台撐腰之怪象，這種情況下要求他們「刀刃向內，刮骨療毒」，加大力度嚴打黑惡分子，繼續深挖保護傘，何止會令他們傷筋動骨，簡直是讓他們自絕於人民面前，賓陽縣政法委的烏龍標語其實是道出了整個官場的心聲。



當局表示目前反腐敗鬥爭已取得了壓倒性勝利，並由過往的運動式轉向制度性反腐，信與不信由你，惟綜觀中國反腐敗歷史，似乎所有招式都已用盡，亦未見誰能徹底解決問題，本朝又有何高招跳出歷史怪圈，不得不叫人懷疑。