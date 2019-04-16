正論：不檢控佔中禍首　律政司斷送法治

佔中案首批九名被告早前被定罪，等候「發落」，不少市民額手稱慶，認為這是遲來的正義，是香港彰顯法治的重要一天，可惜，這很可能只是一廂情願。事實上，包括壹傳媒黎智英在內的另外三十九名佔中搞手將獲「放生」的消息已是甚囂塵上，引起群情洶湧，從律政司遲遲未作澄清觀之，繼續充當反中亂港勢力保護傘之心可謂路人皆見。



佔領行動期間，共有近千人被捕，佔中落幕後另有四十八人被捕，他們都是佔中搞手、黑手及金主，包括戴耀廷等三名佔中發起人。惟令人莫名其妙的是，警方早就收集證據並呈交律政司，律政司的檢控工作卻一拖再拖，迄今僅一百多人承擔法律責任，多是名不見經傳的佔中參與者，而在四十八名主要搞手中，僅九人被檢控及定罪，另外三十九人毫髮未損，所謂法律面前人人平等，根本就是一句笑話。



尤其是黎智英，被視為佔中幕後策劃者及最大金主；佔中期間，他幾乎日日出現在金鐘「私家皇座」，充任前線總指揮；他旗下的壹傳媒，則是鼓吹佔中的最大輿論平台；佔中落幕之日，黎智英被一群支持者圍在核心，這一幅「群丑拱衞」圖令人印象深刻，也印證其是反中亂港勢力「總舵主」的身份。可以說，黎智英對佔中出力最大、出錢最多、介入最深，是佔中的罪魁禍首，律政司放着黎智英這條大魚不理，僅檢控那些「被洗腦」的魚毛蝦仔，如此欺軟怕硬，抓小放大，大搞雙重標準，根本就是對法治的嘲弄。



事實上，現任律政司司長鄭若驊上任所幹的第一件事，就是以「證據不足」為藉口放棄檢控政治黑金案，「金主」黎智英及一眾收錢政客全獲放生；黎智英涉刑事恐嚇東方記者案，明明有圖有片有真相，快兩年過去了仍然石沉大海，縱然東方及受害記者先後十一度去信查詢辦案進展，律政司要麼不理不睬，要麼以一套虛詞廢話打發了事。加上今次佔中案，扮演重要角色的黎智英又獲包庇，人們不難得出結論：黎智英享有不受檢控的治外法權，彷彿有「免死金牌」，而律政司就是其頭上的最大保護傘。



為甚麼黎智英數案纏身卻一直逍遙法外？為甚麼香港法律無奈其何？當局除了懾於其操控輿論公器，以及港英餘孽及洋奴漢奸本來就是同氣連枝，更因為港府也好，中央也罷，都懼怕其背後的外部勢力，投鼠忌器，這才是黎智英及壹傳媒狐假虎威，搞風搞雨幾十年如一日的奧秘所在。難為鄭若驊揚言律政司的工作不偏不倚，無畏無懼，不會因人而異，事實卻是恰恰相反。



然而，隻手遮天能幾時，萬民有口終須說。港府庇奸護淫早已激起天怒人怨，立法會議員、法律界人士及學者近日紛紛要求港府對所有佔中搞手一視同仁，決不能只找九個人「祭旗」了事，律政司會不會徹底斷送法治，香港還是不是講理的地方，是否檢控黎智英就是試金石！