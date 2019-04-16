功夫茶：魚生隨時食出病　食安中心又靠害

香港近年來瓣瓣唔掂，「法治之都」個招牌固然一早可以當柴燒，「美食天堂」亦早已淪為「毒食地獄」。香港地食安問題三日唔埋兩日一劑，市民放咩入口都有機會食出病來，呢嗱，話口未完又到日本魚生出事喇！



消委會最近搜集市面上五十款三文魚同吞拿魚刺身進行測試，結果唔測猶自可，一測嚇死人，多區樣本中分別驗出含有線蟲、蟲卵，據醫生講，食用呢啲含蟲魚生，輕則肚痛、惡心或嘔吐，嚴重嘅會出現皮疹，線蟲幼蟲更可能穿透胃壁或腸壁，搞到腸胃穿窿；同樣得人驚嘅係，喺驗出含重金屬甲基汞嘅四十九個樣本中，有十款含量超出法例標準，足以影響中樞神經系統，大肚婆食咗，胎兒分分鐘凍過水。



你哋話嘞，負責把關嘅食環署食安中心，到底係食塞米定係食問題魚生太多食懵咗？係人都知香港人最鍾意食日本嘢，官府理應密啲手抽查，食安中心班官老爺居然闊佬懶理，關人個關，市民咁多年嚟食咗幾多毒刺身，真係冇人話得埋。成班廢柴冇心冇肺成咁，市民「食得安心」冇份，「食得憂心」就有之，「食安中心」？「害人中心」咋啩！



最離譜嘅係，次次爆親大鑊，食安中心都係反應慢九拍，今次係消委會率先發現問題，上次係本地大學抽查街市出售嘅魚含有孔雀石綠，幾年前仲試過澳門當局檢出本港加工嘅食品被李斯特菌污染，食安中心一樣係矇查查烏瀡瀡，咁搞法唔出事至奇！



食安中心班友咁多年嚟受納稅人供養，好事冇做過一件，最叻係靠害，莫講話市民條氣唔順，就連負責衡工量值嘅審計署都忍唔住狂炳該中心多宗罪，包括對入口食品抽查率只有百分之○點一，問題食品長驅直入，如入無人之境，就係咁解。至於處理不合格食物測試結果，由抽查到公布最長更要花成三個月，動作慢成咁，食壞人邊個孭鑊？



之但係食安危機爆完再爆又如何，民意狂炳又如何？食安中心官僚笑罵由人笑罵，庸官佢自為之，高薪厚祿袋袋平安，從來冇見過有人要問責，班友自然冇你咁好氣。



換轉時光穿越二千幾年前嘅漢代，咁就完全唔同講法，漢律訂明，「脯肉毒殺、傷、病人者，亟盡孰燔其餘……當燔弗燔，及吏主者，皆坐脯肉臧，與盜同法。」亦即係話，如果有肉類因為腐壞等因素導致中毒，一定要盡數銷毀，否則肇事者同主責官員都會受到盜竊犯同等嘅處罰。以今時今日食安中心嘅表現，全體人員睇怕都要集體洗淨八月十五先得嘞！