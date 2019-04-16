世界視線：美籍華人選總統　楊安澤異軍突起

明年美國總統選舉，民主黨人爭相報名角逐，在芸芸「大咖」中，出現了一個名不見經傳的華人名字：楊安澤（Andrew Yang）。



楊安澤出生於紐約市，父母都是上世紀六十年代由台灣移民到美國。楊曾在知名科技企業擔任高階主管，而讓他最初被公眾認知的，是其創立非營利機構「為美國創業」（Venture For America），協助中西部貧困年輕人創業，二○一五年，時任美國總統奧巴馬任命楊為全球創業大使。這位政壇菜鳥目前已籌集超過一百萬美元，捐款人已超過民主黨全國委員會規定的六萬五千人，意味着楊已取得全國參選人辯論的入場券。



事實上，亞裔競選美國總統，楊安澤並非第一人，已故共和黨參議員、祖籍廣東的鄺友良曾於一九六四年和六八年參選。儘管楊安澤能否超越先輩的成就尚有待時間驗證，但他受益於互聯網發達的優勢，卻非先輩們可比。楊現時的民調支持率不足百分之一，但其網絡聲勢卻不容小覷，大批鐵粉又是作歌又是拍片，被外界稱為「楊幫」（Yang gang）。眾所周知，自從社交媒體興起，網絡聲勢是參選者政治行情的重要指標，奧巴馬和特朗普便是最佳例子。



楊安澤並沒有主打種族牌，是非常自然及正確的選擇，畢竟亞裔選票力量不及白人、西班牙裔乃至非裔，過分強調種族身份反而容易失分。楊的主要政見簡單易明，全國人民不分老幼貧富，每年可獲派一萬二千美元的所謂「自由紅利」，其「左」的程度，連紐約州女眾議員奧卡西奧-科迪斯也自愧不如。楊安澤不打種族牌，並不表示他完全逃避種族身份，他巧妙地利用亞裔人「數學好」的套板印象，加強利用數據支持政見，用他自己的話來說，就是「亞洲人數學好，能夠成為出色的領袖」。



當然，楊安澤自己也承認，他今次是「志在參與，不求當選」，但不管怎麼說，華裔積極參與政治事務，讓全國人民在最高層級的選舉中聽到他們的聲音，對維護自身利益有百利而無一害。