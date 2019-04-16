香港的管治問題、施政問題，也就是「一國兩制、港人治港、高度自治」的落實問題。回歸後，香港管治和施政問題叢生，亂象不止，矛盾重重，社會撕裂，也就集中反映了「一國兩制」走樣變形。



政治是經濟的集中表現，對經濟有重大的甚至是決定性的影響。香港回歸，憲政地位發生根本轉變，「一國兩制」的設計是香港進入新時代的、最大的政治。這個最大政治的核心問題是「一國」和「兩制」的關係、中央和特區政府的關係。根據中國憲法和香港《基本法》，這個關係誰主誰次、誰上誰下，再清楚不過。不是要講憲政、講法治嗎？按照這個再清楚不過的關係管治香港、施政辦事，香港的政治就是清通的、理順的，香港的經濟民生和社會發展也就能夠穩步向前，與時俱進。



問題出在香江反對派要顛覆「一國」和「兩制」、中央和地方的關係，他們從來不相信「一國」，不相信中央，不相信「一國兩制」可以實現。不相信也就罷了，他們還想「扭轉乾坤」，通過逢中必反、為反而反向「一國」和中央「奪權」，將「兩制」和地方凌駕於上。



他們施展這種手段的途徑有三，一是通過在立法會內搗亂、破壞，癱瘓政府施政，阻撓一切和「一國」、中央對香港賦有管治權和對香港發展有關的一切法案通過；二是抓住或製造議題，蠱惑、煽動民眾，掀起抗爭運動，直到違法佔中及旺角暴亂；三是不斷跑到老美、老英那裏哭秦庭、扮受害，對「一國兩制」極盡抹黑、誣衊之能事，配合美、英反華遏華之需要提供「炮彈」。他們通過上述手段和途徑與「一國」鬥、與中央鬥，不惜搞亂搞垮香港。九七後，香港成為烏煙瘴氣的「政治城市」，正是反對派製造的「劣質政治」掛帥、橫行霸道之惡果。



朝廷多年來出於盲信、誤區，過分包容，對香港政治轉變和反對派玩政治不擇手段、不講底線估計不足，致使他們得寸進尺、步步進逼，致使香港社會思想混亂、黑白顛倒、積非成是。香港管治失序、「一國兩制」走樣變形，朝廷當負重大責任，如今亡羊補牢，尚只見初效也。