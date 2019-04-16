隨着5G時代即將來臨，美國日前公布發展大計，特朗普誓言要在競爭中獲勝，「不能落後於其他國家」。本來嘛，如果老美真的有此自信和決心，全世界公平競爭，大家都無話好說，可惜事實並非如此，特朗普一方面強調要加快5G建設，一方面警告其他國家不要使用中國通訊公司華為的產品，可見美國根本沒有打算公平競爭，而是企圖阻止別人發展使自己贏得「勝利」，這除了凸顯其霸道作風，也反映其缺乏自信。



美國科技實力雄厚，許多領域處於世界領先地位，因此養成唯我獨尊、唯我獨霸的心態。其邏輯是，這個世界必須永遠由美國領頭，由美國制訂規則，由美國獨享利益，任何國家和企業都不能超越。偏偏近年來中國迅速崛起，部分領域已後來居上，華為5G技術更走在世界前面，老美心裏自然不爽，必欲除之而後快。



最可笑的是，美國為華為羅織了千奇百怪的罪名，甚麼竊取商業機密、違反制裁伊朗規定、充當間諜、威脅國家安全等等，不惜動用國家力量予以打壓，而且威脅盟友參與圍剿。然而公道自在人心，美國的霸道行為愈來愈令人反感，除了澳洲等少數國家依然緊跟其步伐，歐盟等多數國家已經表明無意禁止華為產品。事實勝於雄辯，華為業務已覆蓋全球一百多個國家，更獲得三十多個國家的5G訂單，去年全球銷售收入超過一千億美元，而且持續保持兩位數增長，可見美國圍剿華為的陰謀注定無法得逞。



最尷尬的是，儘管特朗普已公布5G發展大計，並且揚言斥資二百零四億美元成立基金，為鄉郊地區用戶建立高速寬頻網絡，但實際上，美國並沒有製造5G網絡設備的企業，而且美國通訊公司為了維護各自的利益，相互之間競爭劇烈，一直鬥得你死我活，根本無法聯合發展。這不能不令人懷疑，美國憑甚麼贏得5G勝利？難道就憑踩低別人來抬高自己這種下三濫手段？