醫委會否決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，引發爭議，立法會各黨派更是群起而攻之，民主黨表示不排除提出私人條例草案，並尋求跨黨派合作，修訂醫生註冊條例；民建聯動作更快，將於明（十七）日提交私人條例草案，建議放寬海外專科醫生回港執業安排，該黨立法會議員蔣麗芸直言「非常歡迎跨黨合作」。



說到跨黨派合作「整治」醫學界，民主黨與自由黨於二○一四年曾聯合提出多項醫療改革建議，包括增加海外醫生及改善醫委會處理投訴程序，翌年自由黨立法會議員張宇人提出私人法案，增加非業內委員數目，獲民主黨等泛民黨派支持，最終私人法案獲吸納成政府法案；醫學界時任立法會議員的梁家騮醫生反對法案，一夫當關進行「拉布」，由於正值當屆立法會會期結束而令法案「自然死亡」，不過，有關法案在二○一六年新一屆立法會獲得通過。



食衞局局長陳肇始日前表示，由於修例需時，加上要有共識，現階段可按已通過的醫委會改革，吸引海外醫生回港，未來可考慮引入資歷較淺、未獲專科資格的醫生，在港接受醫學專科學院培訓，相信有助增加醫生數量。她認為去年立法會已通過修訂醫生註冊條例，將有限度註冊的年期由一年增至三年，相信現有機制可吸引海外醫生來港，當局亦有增加額外資源讓醫管局增聘人手。由此可見，行政立法兩權都不滿醫學界，泛民及建制不約而同要提私人法案修改醫生註冊條例，政府雖然擺出一副不置可否的態度，但是恐怕還是會「樂觀其成」，希望能藉此對醫學界施壓。



泛民及建制政黨不約而同向醫學界開火，究竟所為何事？是不是削弱了醫委會權力就可以解決醫生荒問題？又或者是像某些醫學界人士所講的「為了選舉造勢」？對於立法會有政黨將提法案整治醫學界，身兼醫委會委員、香港醫學會副會長的林哲玄認為，在確立草案前，應先諮詢業界意見，而非純粹從「門外漢」角度構思方案。前線醫生聯盟副主席陳子泰則表示，目前醫療人手不足，主要是因為政黨監察政府醫療規劃不力，沒有及早預防因人口老化而衍生的問題。



醫護人手不足問題由來已久，其咎在誰？是醫學界的保護主義？抑或是政府政策僵化、拖沓，缺乏前瞻規劃？立法會議員不去監察政府的醫療政策，沒有深入調查研究，便以民粹方式與醫學界的「專業自主」抗衡，可以解決得了問題嗎？如果質疑香港的醫學界堅持「專業自主」精神，或者人云亦云般反對「保護主義」，是否也應該以同樣標準去對待其他的專業界別呢？