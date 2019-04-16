中國號稱有數千年燦爛文明，可惜來到廿一世紀的今天，只見墮落，不見文明。江蘇有醫科生為了「做實驗」，竟用沸水淋向困於籠內的小狗，更用硬物暴打小狗頭部。可憐小狗無路可逃，只能發出哀號。



一個要負起救死扶傷重責的未來醫生，對小動物毫無愛心，還以凌虐為樂，這種人會對病人有愛心嗎？病人來到他面前，隨時不是治病，而是被毒死。事實上，喪心病狂的事件在神州大地每天上演，早前內地網絡瘋傳男子在廁所內拳毆小狗的抖音短片，小狗被打到鼻血狂噴，怵目驚心。至於美女穿上短裙高跟鞋在鏡頭前搔首弄姿，上一刻還千嬌百媚，下一刻即出盡全力踹踏小動物，更是見者心寒。



為甚麼他們要這樣做？有的不諱言為了博出位，有的則是網上主播，拍片虐待動物有錢收。為了金錢，國人從線上到線下，甚麼文明都不要了。



更不堪的是，國人為了錢不止虐待動物，甚至連自己的孩子也不放過。年僅三歲的童模「妞妞」日前遭母親從後起腳飛踢，相關片段在網上廣泛流傳，激起輿論嘩然，其母不得不致歉，當局亦表明會徹查是否家暴。但問題是，神州大地豈止一個妞妞，每天都有成千上萬的妞妞淪為父母的搖錢樹。隨着網上商店大行其道，童模身價水漲船高，一天收入堪比上班族的月薪，當紅的年薪更達數十萬元。家長為了賺更多的錢，對子女辱罵開打已成家常便飯，嚴重影響兒童心理健康。試問在這種環境長大的孩子，將來怎麼不會用同一套方式對待下一代？



鄧小平說：「打開窗戶，蚊子、蒼蠅也會飛進來。」改革開放四十年，為中國帶來巨大財富的同時，飛進來的不僅是蚊子蒼蠅，還有國人墮落的心靈。在唯利是圖、視向錢看為常態的國情下，所有弱者都順理成章被視為欺凌對象，國人有錢無愛，文明大國從何談起？