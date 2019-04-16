壹傳媒老闆黎智英四個月內四度變賣資產救亡，末路窮途，困獸猶鬥。整個集團完全找不到出路，近日傳聞他們要搞網上收費版，本欄老早說過，此路亦不能通，奉勸老黎，還是認命吧。



近日，壹傳媒旗下的《蘋果日報》網上版不再自由閱讀，要先行註冊登記，這恐怕就是它走向死亡的開始。本文撰寫時我身邊恰巧有兩人，一位五十多歲，一位三十多歲，過去手機都裝有蘋果動新聞的App，我問二人會否為瀏覽新聞而登記，他們都「耍手擰頭」，說網上的消息鋪天蓋地，不看此家看別家，犯不着要辦這些無謂手續。



《蘋果》是在試驗市場反應，他們想收費，黎智英說過希望效法《紐約時報》網上版的成功之道，故先行要求網上讀者註冊登入，如果發覺很多人都願意辦手續，下一步可能就會實施收費政策了。不過，如果肯註冊的人也是寥寥可數，那又如何？收費便該無望，但到時候，讀者已紛紛轉看其他網媒，壹傳媒恐怕會賠了夫人又折兵。



《蘋果日報》試圖用哀兵策略，對外宣傳自己是全香港唯一以反共為定位的報章，他們能否生存，是考驗港人對民主願意付出多少代價云云。香港有很多中產階級，他們經濟能力不俗，不少也熱愛民主，如果面對一個正義而有良知的傳媒，大家合力支持，讓它生存下來，相信一點困難也沒有。



但壹傳媒走錯了路，過去宣淫販賤，在眾多報章的公信力中，經常排名最後，此地熱愛民主的人，不少都是極具正義感的，壹仔一直失德過甚，如今落難，便很難找到人肯扶它一把了。



過去，壹傳媒經常針對一位富豪，說他是「地產霸權」的代表，結果人家將廣告全部撤去。如今壹仔莫財，便一反常態，常常報道該富豪如何行善的消息，面孔說變就變，真是惹笑至極。