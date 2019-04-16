香港被譽為國際金融中心，又自詡為富裕的先進社會，未來更要邁向智慧城市。冇錯，表面看來香港十分華麗，可惜香港的公廁臭名遠播，早前更有外國遊客訪港期間，疑曾接觸公廁洗手液容器而感染食肉菌，差點連性命也不保。如此醜出國際，香港呢個「華麗城市」虛有其名，看來可以休矣！



民生無小事，然而特區政府向來不正視「廁所文化」。香港天主教勞工事務委員會在今年三至四月訪問了八十八名食環署公廁外判清潔工，結果發現大多數公廁清潔工的工作環境惡劣，有些雖說有值勤室，可惜多數空間狹窄，而且放有不少雜物，當中不少連風扇、抽氣扇都冇。有清潔工甚至要在廁所內用膳，既不衞生也相當不人道，是文明之恥，更是特區冇靈魂政府之恥！



早前財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，宣告撥款六億元，未來五年分階段翻新二百四十個公廁；相對於全港有近八百個公廁，即係話仍然有約三分之二的公廁未能翻新，市民要「方便」，依然要憋氣忍忍忍，忍忍吓，說不定可以「百忍成金」。有團體希望食環署優先翻新使用率高及有清潔工當值的公廁，同時改善清潔工的工作環境，譬如加裝飲水機。



港產官僚除了不知民間疾苦，施政堅離地，另一特點就係吹得就吹。不久前食環署署長劉利群喺立法會財委會特別會議上承諾，翻新公廁希望做到四大目標，即乾淨、無臭、無污漬和盡快修復損毀，並會為公廁配置新科技，例如洗手、梘液、乾手機「三合一」設備，以助保持地面乾爽；將臭氧注入沖廁水殺菌和減臭；仲會引入「氧聚解空氣處理技術」，將空氣中的臭味粒子分解為無害的水和二氧化碳。嘩！厲害了，香港的公廁！屆時老朽反正兩蚊雞搭車，必從陋居百里而去這些高科技公廁見識吓，瀟灑「方便」一回，希望劉利群署長唔會呃老人家！