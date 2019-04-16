前政務司司長陳方安生和反對派立法會議員郭榮鏗及莫乃光，早前到美國「唱衰」香港，引來港人強烈不滿。香港研究協會民意調查顯示，五成三受訪者完全不支持及不太支持三人訪美，四成六受訪者認為有關人士不應外訪要求國際社會干預香港事務。另外，四成半受訪者贊成政府修訂《逃犯條例》，而不贊成佔三成半，兩成人則表示無意見。



此外，有本地傳媒二月十三日舉行網上民調，當中八成三受訪者表示贊成逃犯修例，不贊成者僅得一成六，反映多數的市民都認同修例。



反對派聲稱《逃犯條例》修訂是漠視民意，是逆民意而行，但民意調查顯示，主流民意支持修例。反對派漠視社會公義及市民意向，豈可假借民意反對修例。



反對派為反修例，不惜危言聳聽，恐嚇及誤導市民，稱修例後香港會「法治淪陷」、「人人自危」，又指「『引渡』返『大陸』，香港變黑獄」，然而市民拒絕香港淪為逃犯天堂，所以主流民意都支持修例，反對派的恐嚇牌自然打不響。



反對派除了向港人稱「送香港人去大陸受審」，更加赴台散播恐慌，幫台灣當局製造藉口反對「一國兩制」、和平統一。台獨政客邱垂正、杜嘉芬與香港反對派沆瀣一氣打「靠嚇牌」。美國商會也危言聳聽，說修訂《逃犯條例》會影響香港的人權和自由。這說明，香港反對派已經淪落為美國反華勢力和台獨的棋子。



反對派最「叻」妖魔化修例以恐嚇市民，而為了妖魔化高鐵「一地兩檢」亦不擇手段，說公安會隨時在站內拉人，甚至創造「釘書健」鬧劇等，這些都已經不攻自破。有市民指曾相信反對派，被嚇了廿多年，但今日香港仍是世界最自由的城市，所以不再相信反對派。民意清晰表達不容政客唱衰修例，反對派才真正是漠視民意，逆民意而行。