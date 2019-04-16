維基解密創辦人阿桑奇日前在厄瓜多爾駐英國大使館遭英國警方逮捕，稍後將被引渡到美國受審，由於維基解密踢爆美軍在阿富汗和伊拉克的種種劣行，估計他極有可能被重判。阿桑奇最終被緝拿歸案，再次暴露美國在新聞及言論自由方面的雙重標準。英國工黨黨魁郝爾彬直指阿氏被捕是因為「揭露了美國暴行的證據」。



阿桑奇的遭遇，為所有「吹哨者」帶來的最重大教訓，乃是慎選尋求庇護的國家。同樣因「洩密」被美國政府通緝且流亡外國，「走佬特工」斯諾登託庇於俄羅斯，美國便不敢登門要人。反觀厄瓜多爾的莫雷諾政府，維基解密披露莫氏家人懷疑接受外國企業回扣，雙方關係因而破裂，但更重要的原因是，前總統科雷亞時代正好是石油價格高企的年代，厄國政府有「底氣」跟華府叫板；但到了莫雷諾上台後，油價掉頭下跌，國內經濟陷入衰退，尋求華府援助成了莫雷諾政府的當務之急，這時候阿桑奇遂成為最就手不過的「禮物」。



另一方面，特朗普對維基解密的態度亦出現微妙變化。在二○一六年大選期間，維基解密曾曝光一批對希拉妮團隊不利的機密郵件，以至特氏曾高呼「我愛維基解密」，惟最近情勢有變，維基解密揚言將曝光更多「通俄」內幕，特氏隨即翻臉不認人，稱自己根本對維基解密「所知不多」。



但正如厄瓜多爾前外交部長朗（Guillaume Long）指出，根據國際法規定，一個國家可以在不給予理由的情況下，拒絕任何人的政治庇護申請，但一旦接受了申請，就有義務在申請人避難初衷仍然存在時繼續提供保護。而在阿桑奇的個案中，其申請避難的原因，即美國政府要求緝拿他歸案，一直沒有改變，厄國並沒有交人的正當理由。厄國政府事後公布的阿桑奇「罪狀」，連把糞便抹在使館牆上等風馬牛不相及的事情也包括在內，顯然已到了詞窮的地步。



針對外界對華府打壓言論、新聞自由的指控，製造寒蟬效應的鋪天蓋地指摘，有前司法部高官代為緩頰，指阿桑奇並不算是一名「記者」，維基解密沒有對材料進行分析和整理，充其量只算是「管道」或者是「平台」，阿桑奇及維基解密的網絡訊息盜竊行為，在本質上跟非法闖入私人物業或者砸開一個保險箱沒有分別。有報道亦指華府對阿桑奇的控罪採取迂迴策略，並非外界盛傳的「間諜罪」，而是指控他協助前美軍士兵曼寧破解美國國防部電腦的密碼，以協助後者掩蓋身份並逃避追捕，以「非法入侵網絡」代替「洩密」，正是當局避重就輕、掩人耳目的手段。



然而這根本不可能堵住天下人悠悠之口。不難想像，如果爆料的不是美國人，而是俄國、北韓或者其他「邪惡政權」的公民，山姆大叔一定高舉「言論自由」的大旗加以表揚，亦必定對追究責任的政府大加撻伐。沙特政府最高層謀殺異見記者卡舒吉，美國人自己也對洩密者嚴加打擊，企圖殺一儆百，雙方只是五十步與百步之差。特朗普對卡舒吉被殺裝聾扮啞，大事化小，證明他好歹還有一點點自知之明。