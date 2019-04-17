正論：阻修例心中有鬼　保逃犯與民為敵

「搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡」，這是毛澤東當年預言的所有反動派的歸宿，也是今時今日反中亂港勢力的必然邏輯。眼下在立法會展開的《逃犯條例》修訂草案攻防戰，正是這個大趨勢下的其中一個插曲。



回歸以來，由於港府與不同司法區簽訂引渡協議進展緩慢，致使香港淪為「逃犯天堂」，不少人在境外違法，只要逃回香港就可以逍遙法外，香港人在台灣殺死女友後逃回香港避責事件就是典型的例子。知恥近乎勇，港府建議修訂《逃犯條例》，以個案方式與不同司法區引渡逃犯，有助堵塞法律漏洞，主流民意樂觀其成。然而，在香港這個高度政治化的地方，修例面對不小阻力，早前在爭議聲中通過一讀與二讀，今日草案提交立法會法案委員會審議，反對派勢必孤注一擲，企圖以拉布戰拖垮修例。可以說，這是正義與邪惡之戰，是文明與野蠻之戰，結果將決定香港是法治之區，抑或繼續做逃犯天堂。



阻力主要來自兩個方面。早前有本地商人提出司法覆核，要求修例不應設有追溯期，即既往不咎。有關商人有案在身，擔心修例後被引渡，出於自保而祭出覆核手段，動機不難理解，但如此一來，包括在台灣殺人的重犯都可以輕易逍遙法外，不僅有違修例初衷，破壞公義，也不符合國際通行做法，港府高層昨日直言不可能滿足有關訴求，可以說是應有之義。



最大的阻力來自反對派。為阻撓修例，他們無所不用其極，除了採取一貫的抹黑及恐嚇手段，形容修例是所謂「引清兵入關」，送香港人「返大陸受審」；以及發動示威遊行，向港府施加壓力；更一再派人到美國及歐洲等地唱衰香港及中國，邀請外部勢力干預香港內政，與此同時，他們也在立法會大打拉布戰，能拖一天算一天。



類似的一幕人們早已屢見不鮮，反二十三條立法如此，反國民教育如此，佔中如此，反高鐵「一地兩檢」亦如此，正因為屢見不鮮，反對派的那套恐嚇市民的招數已不再靈光，動員能量也今非昔比，至於「哭秦庭」搬國際救兵（這才是真正的引清兵入關），也不可能奏效。事實上，反對派之所以視修例如洪水猛獸，並非為了他們口中的「公義」，而是因為心中有鬼。這些年來，他們搞風搞雨，唯恐天下不亂，不知幹下多少無法無天的勾當，做了多少見不得光的醜事，過去沒有引渡條例，更得到港英餘孽的包庇，才得以有恃無恐，而一旦修例通過，法律漏洞被堵塞，就意味着他們的好日子快到頭了，難怪對修例如喪考妣。



正所謂，「平生不做虧心事，半夜敲門也不驚」，任何一個有正義感、熱愛香港的人，都不願意香港淪落成為逃犯天堂，都希望逃犯早一日被繩之以法。不管你逃到天涯海角，都要將你追捕歸案，不應該只是一句電影台詞，香港要撥亂反正，通過修訂《逃犯條例》就是走出正確的第一步。