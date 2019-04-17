世界視線：八百載古蹟燒傷　民眾哀巴黎破相

「你相信巴黎聖母院會有天消失嗎？」電影《愛在日落巴黎時》一句對白，似在預言周一發生的這場十五小時大火，重創巴黎地標聖母院，透過視像直擊塔尖給熊熊烈燄燒熔倒塌下來，八百載歷史古蹟一像一畫都是人類文明瑰寶，根本不堪如此摧殘。不止法國人傷心，世界各地都響起惋惜之聲，有市民悲嘆：巴黎破相了！可見這座教堂在世人心目中地位。



巴黎聖母院原名聖母主教座堂，聳立在塞納河的西堤島上，一一六三年開始興建，一三四五年竣工。這座擁有八百五十年歷史的建築物，是歐洲史上首座完全哥德式風格的教堂，也是巴黎最具代表性的古蹟。聯合國教科文組織將之列為世界文化遺產，每年有數以百萬計遊客參觀，他們會經過正門前方地上稱為「巴黎零點」的八角形黃銅片，從這裏計算通往法國其他地方的距離，有個浪漫傳說稱只要踏過巴黎零點，一定會再回到這個城市。



滿載傳奇的聖母院，為法國文學家雨果帶來靈感，以教堂鐘樓潛伏的怪人一段哀怨愛情為題材，寫下傳世巨作《鐘樓駝俠》。然而在這裏發生許多歷史大事，比小說更加可歌可泣：法國人民聚集為聖女貞德舉行平反儀式；拿破崙在此加冕，親手為自己戴上皇冠；二戰法國光復，戴高樂將軍親臨感謝聖母庇佑，廿多年後六十三國領導人到這座教堂出席他的葬禮，聖母院堪稱是法國歷史的見證，被稱為「巴黎最老的女人。」



「巴黎最老的女人」歷經戰火洗禮，法國大革命時更受到嚴重破壞，雨果《鐘樓駝俠》一書歌頌其偉大也嘆息其破落，引起社會巨大回響，經過廿年修葺才重拾光彩。今次出事前正進行維修工程，起火原因懷疑與此有關。因為教堂滿布木構建築物，令到救火十分困難，幸而主體結構包括雙塔及鐘樓仍能保存。有法國富豪出資一億歐元希望復修聖母院，總統馬克龍擬發起全球募捐，然而更多的金錢也難回復損毀的古物。多災多難的巴黎，難民潮湧入、恐怖襲擊及黃背心示威，之前市中心亦發生氣體大爆炸。即使如傳說所言，遊客會再次回到這座城市，可嘆已是面目全非了。