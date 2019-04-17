功夫茶：掃毒先掃大毒梟　除惡務除保護傘

港產官僚吹水唔抹嘴，成日話要打造「乜乜港」、「物物港」，實情係香港地毒品氾濫，毒販猖狂，香港早就淪為「毒品中轉港」、「毒販自由港」，烏煙瘴氣，簡直臭名遠揚！



警方毒品調查科探員日前根據線報，喺上水拘捕三名本地男子，檢獲約十公斤可卡因、十五克冰毒，市值一千一百萬港元，以及起出一批製毒工具，初步相信已搗破一個毒品儲存倉及製毒工場，阻止大批毒品流入市場。



講多無謂，數字最實際。自今年起執法部門破獲嘅百萬元以上毒品案最少有三十五宗，平均三日一宗；其中七宗市值更加超過一千萬元，包括海關喺沙田搗破一個億元可卡因倉庫，可見毒品氾濫情況有幾咁嚴峻。



大家可能會問︰點解執法部門掃毒長冚長有，愈冚愈多？講過好多次嘞，以往風平浪靜只係假象，事關黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻喺警隊「朝中有鬼好辦事」，警司級前高層都同佢稱兄道弟着埋一條褲，連嫁女請飲都捧場，大毒梟頭頂有咁大隻保護傘罩住，梗係「天下太平」喇，有起事上嚟只要搵幾條魚毛蝦仔交數，大家閂埋門又係一家親。可惜吖，今時唔同往日，國家掃黑除惡雷厲風行，仲要全國一盤棋，全覆蓋無死角，公安部官員更親自南下深圳督戰，班差佬冇法子唔加多幾錢肉緊。



問題係，蝕本生意冇人做，殺頭生意有人做，販毒一本萬利，香港又唔似得大陸咁，販毒要打靶，毒販們以為可以富貴險中求，自然前仆後繼，一雞死一雞鳴咯喎，掃來掃去都唔會掃得完。始終都係呢句︰擒賊擒王，打蛇七寸，一日唔將上海仔之流繩之以法，一日都無法肅清毒禍源頭。



之不過淨係旨意警方執法，蚊都瞓蛇都死。警方呢排掃毒話就話積極咗，但無論涉案金額同規模，拍埋海關度都仲係輸幾條街；更加唔好講喺警隊內部充斥無間道，上海仔得以喺落鑊前聞風而遁，着草海外繼續遙控販毒集團，毒品禍港殃民，警方難辭其咎！所以幾時都話，掃黑除惡要成功，先要打破保護傘。



當然喇，避得過初一，避唔過十五。前警隊一哥曾偉雄最近晉升國家禁毒委副主任，顯示阿爺以港人治港毒嘅決心，曾偉雄新官上任立即奔赴泰國大談禁毒，針對邊個，畫公仔唔使畫出腸。再睇吓東南亞各地近日掃毒捷報頻傳，就知上海仔嘅毒品王國已到崩潰邊緣。上有國家反毒天羅地網，下有《逃犯條例》修訂如箭在弦，上海仔匿到天腳底都難逃伏法命運！