產評：港富翁人數新高　經濟矛盾勢加劇

常說香港是福地，彈丸之地創造了海量財富，令不少人趨之若鶩，惟論快樂及笑容排名則是全球末端，相比繁華可謂南轅北轍。有調查顯示，在香港擁有千萬元身家的富翁人數破頂；惟窮人也創歷年最多。如斯差距不僅影響社會情緒，更扭曲了年輕人的思維，形成更深層的經濟矛盾。



據最新調查報告顯示，去年香港擁有千萬港元或以上淨資產的千萬富翁共有51.1萬人，創紀錄新高，其中6.9萬人更擁有千萬元或以上流動資產。與一七年相比，去年有更多千萬富翁參與投資不同產品，於過去三個月沒有持任何投資產品的不活躍投資者，由一七年的9%遞減至2%。足見財富上揚，全賴資產價格不斷升值。



可惜的是，據去年公布的官方數據顯示，一七年香港貧窮人口也創下○九年以來新高，達138萬人，即每五名香港人，就有一名是符合貧窮定義的「窮人」。雖然在政府推出政策介入後，窮人減至約101萬，但仍是過去五年首次超越百萬人。



從數據可見，香港雖然坐擁巨額財政儲備，但仍不能縮窄貧富懸殊差距，近年隨着資產價格不斷上漲，差距就更輕易地擴闊。面對此情此景，順理成章就形成「有樓等於有錢」的心態，嚴重扭曲年輕人投身社會的目標、婚姻、生育等取態。由於最重要是置業，社會欠缺冒險精神，創新程度大不如前。年輕人喜愛炒賣、急功近利，或多或少也是為了「上車」，因磚頭證明是通往千萬富翁行列的道路。



不過，香港樓價堪稱世界第一，要登上這條致富列車談何容易，不少人因而感到沮喪，網絡世界變成發洩渠道，經濟矛盾就更凸顯了。舉例來說，凡有媒體報道致富故事，總被評頭品足，漸漸地欣賞、胸襟消失了，換來的是無止境謾罵，老是想着別人成功非靠實力，要麼是「父母幹」撐腰，要麼是無比幸運，沒甚麼大不了。



其實，社會變得如斯冷酷，政府責無旁貸。明知全球央行放水會推高資產價格，使一群原已坐擁磚頭的人能輕易地坐享其成，也不願慷慨地救濟窮人，連派區區4,000元也弄到民怨沸騰，涉及到的經濟成本較直接全民派錢更高昂，足見經濟智慧欠奉，焉能不會導致貧富懸殊加劇？



令人擔心的是，年輕人面對經濟矛盾，心態上認定要有樓，惟歷史已印證「花無百日紅」，假若他日磚頭升值無望，不但心情受挫，遺留的債務又怎處理呢？但願政府有所作為，決心縮窄貧富懸殊才是長治久安之道。