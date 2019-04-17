抗戰時期，汪偽漢奸的思想底色有兩點，一是極端親日、媚日、恐日，一是極端仇共、反共。他們的漢奸行動綱領是「和平、建國、反共」。所謂「和平」，就是對日侵華跪地投降，幫助日本以「和平」手段，徹底「奴役中國」；所謂「建國」，就是建立效忠大日本帝國的傀儡政權，為日本充當工具統治中國，消滅一切抗日力量；所謂「反共」，就是聯同日寇消滅共產黨，因為共產黨抗日，主張建立抗日民族統一戰線。



汪偽漢奸認為，連蔣介石也被共產黨「忽悠」，要「堅決抗日」。



因此，要打擊中國的抗日力量，必須首先且始終不渝地消滅共產黨，這一條和他們的「和平」、「建國」同等重要。他們的反共志向不僅深得日寇之心，而且和一向反共的老蔣集團找到了政治上的「最大公約數」，留下「日後相見聯手的空間」。



無怪乎，抗戰勝利後，汪偽漢奸在被公審時，不斷宣揚自己的「反共業績」，開脫漢奸罪行，好像他們反共就能理直氣壯的當漢奸似的，就是當漢奸不但沒罪，而且有功似的。



現在，汪偽漢奸的思想底色、行動邏輯已經傳到了香港反中亂港集團中的一班漢奸身上。他們極端親美、媚美、崇美、懼美，極端仇共、反共。當年汪精衛一聽聞國共合作，一致抗日，就聲稱「我只能牢牢認定剿共事業決不可中止」，就聲稱比他當年遭人暗殺捱了三槍還受刺激。在籌辦汪偽政權時，這班漢奸就發表反共宣言，通過了《決定以反共為基本國策案》。



在迎合倭寇近衞聲明「三原則」的時候，汪精衛聲言發揮「共同防共及經濟提攜，其主要目的在使共產黨擾亂與經濟侵略兩大毒害絕迹於東亞」，汪偽漢奸認為此事「責任重大」、「自不待言」，是他們必須和日寇「共同防共」的「東亞萬年大計」，汪精衛認為中日有了近衞聲明「善鄰友好、共同防共、經濟提攜」三原則，便「利害一致」，有了「共同目標」也。汪偽漢奸的心態、思想、行為邏輯，從今日香港漢奸身上不是都能找到承傳「對應」嗎？