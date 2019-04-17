一波未平，一波又起。中美貿易戰硝煙未散，美歐貿易又起紛爭，特朗普威脅向一百一十億美元的歐盟商品加徵關稅，歐盟隨即加倍反擊，提出二百億歐元的美國商品關稅臨時清單，雙方你來我往，互拋「浪頭」，這場口水戰會不會演變成真正的貿易戰，備受國際社會關注。



美國威脅向歐盟商品徵稅的理由是，歐盟向空中巴士提供不公平補貼，傷害美國波音飛機。這顯然是賊喊捉賊，美國何嘗沒有向波音提供補貼？不久前世界貿易組織才裁定，美國至今仍然非法補貼波音，空中巴士更指波音過去六年接受美國政府逾百億美元非法補貼，可見雙方只是五十步笑百步。中國經常被批評補貼產業，其實美國和歐盟才是真正的行家裏手，中國不過是依樣畫葫蘆而已。



美歐之間的矛盾遠遠不止於此。特朗普口口聲聲「美國優先」，既不滿歐盟在貿易上佔美國「便宜」，更不滿北約成員國軍費開支偏低，雙方離心離德，由互惠互利變成斤斤計較。在盟友眼中，美國已成為自私自利的代名詞，不再是過去那個靠得住的「大佬」，尤其美國動不動就毀約退群，動不動就舉起制裁大刀 ，既令盟友心寒，也令盟友無所適從。



近來歐盟與中國愈走愈近，經貿關係日益緊密，正是美國逼出來的。美國奉行保護主義，損人利己，歐盟只好將目光轉向中國，另尋出路。當年英國帶頭加入亞投行也好，如今意大利參與一帶一路也罷，都是基於本身利益的考量，美國想阻止也阻止不了。



當然，歐盟始終是美國的政治和軍事同盟，不可能完全擺脫其控制，當歐盟進一步靠攏中國時，美國必然會從中破壞。更何況，中歐之間存在意識形態和政治制度的明顯差異，很難成為真正意義上的戰略夥伴，歐盟國家靠近中國，只是想獲取更多經濟利益，這種因利而聚的關係，隨時也會利盡而散，中國不宜寄予過高期望。