「一九七九年，那是一個春天，有一位老人在中國的南海邊劃了一個圈」。內地紅歌《春天的故事》，歌頌鄧小平領導中國改革開放的功績，而他當年劃的那個圈，就是與香港一河之隔的深圳。短短四十年，深圳由小漁村發展為舉世矚目的大都市，也是中國的高科技城市，經濟產值去年已超過香港，亦因此受到很多的讚譽。



不管從甚麼角度看，深圳都是一個令人敬佩的奇迹，同時也是中國改革開放取得輝煌成就的縮影。然而，日前深圳一場暴雨，奪走十一名在下水道工作的工人生命，製造了十一個家庭悲劇，也讓人看到深圳這座光鮮城市的另外一面。



這場暴雨其實僅下了十多分鐘，黃雨警報也提前掛出，如果工人及時撤出下水道，甚麼都不會發生，可惜，不幸的事仍然發生了。今次事件證明有關公司掉以輕心，勞工部門管理不善，消防部門的救援工作也有待改善，總之，如果說深圳還缺少點甚麼，那就是「以人為本」。



當然，有問題的不僅是深圳。這些年來，內地工業意外層出不窮，近來多地化工廠爆炸事故，說到底就是漠視工業安全，草菅人命。至於刮風下雨，總會有人死於非命，看起來是天災，實際上都是人禍。首都北京亦不能例外，年前一場大雨，整座城市淪為澤國，人為魚鱉，原因就是城市擴張太快，但下水道建設卻跟不上。有人舉山東青島為例，落雨從未有水浸的問題，秘密在於青島的下水道由當年德國人鋪設，質量過硬。如今中國人建造的下水道，還不如一百多年前殖民者的作品，叫人情何以堪！



內地城市高樓林立，下水道則無法看見，而愈是不顯眼的地方，愈能反映城市的管理水平及建設者的責任感，如果說下水道是一座城市的良心，那麼內地的大城市多是沒有良心的，而這正是內地大城市與國際大城市的差距所在。