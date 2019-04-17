台灣首富鴻海董事長郭台銘最近動作頻頻，參選總統之說甚囂塵上，郭台銘昨日就參選一事發表最新說法，他說距離自己退休還有五年時間，到底能為國家社會再做一點甚麼，還要好好思考幾天，很快就會「優先告訴選民我的決定」。郭台銘最近連續兩日參與台美關係相關會議，他自言是站在總統高度思考問題，他認為以兩岸和平為前提，美國願意支持台灣，是基於台灣願意維持承諾，不做兩岸和平的破壞者，而是參與者。郭台銘還總結了自己這兩天的心得，並提出「和平、安全、經濟、未來」八字箴言，「沒有和平就沒有安全，沒有經濟就沒有未來」。這不就是參選總統的政綱嗎？



郭台銘如果決定參選總統，厭惡政黨惡鬥，不甘在選舉被政黨綁架的民眾當然是充滿期待，而朝野兩黨明年大選的部署也會陣腳大亂。以郭台銘在商業界的影響力和長久以來的政治立場，他的參選，肯定是一顆震撼彈，民進黨、國民黨乃至柯文哲，究竟如何接招，都備受關注。政治的詭譎多變，真是一日都嫌長。



首先就國民黨而言，郭台銘是有五十年黨齡的國民黨「失聯」黨員，他說參選總統若要參加國民黨的初選，一定會經過正常程序，不會接受徵召。國民黨發言人歐陽龍表示現在郭僅表態考慮參選，但是要加入國民黨提名整合機制，還是要獨立參選，雙方是否有合作空間，還有待進一步確認，目前談國民黨是否支持還為之過早。筆者認為，郭台銘如決定參選，對國民黨只會在部署明年大選增添一些程序上的困擾，而沒有甚麼害處。第一、郭台銘如果恢復黨籍，如他所言參加初選，贏得提名後代表國民黨參選，明年可以有機會奪回政權，「徵召韓國瑜」變成假議題；第二，如果郭台銘以無黨籍身份參選，但與國民黨合作，比如搭配國民黨籍副總統，並讓出行政院長，也不是沒有可能。



民進黨面對韓國瑜和柯文哲兩個潛在強勁對手，已是很難應付，加上黨內初選的「英德大戰」（蔡英文與賴清德惡鬥），更是元氣大傷，如今又殺出一個郭台銘，這場攸關民進黨生存絕續的選戰究竟要怎麼打，費煞思量之後，恐怕還是舉步維艱。民調顯示，不管民進黨派誰出戰，只要是三強鼎立格局，民進黨都是敗多勝少。就算在一對一的情況下，也只勉強可以有一博的機會。假設一對一的對手是國民黨，民進黨可以打「統獨牌」，若對上的是郭台銘，用抹紅抹黑選舉策略來對付「台灣之光」首富，必然無效，可能輸得更慘。至於柯文哲，本來已經是有「既生哲何生瑜（韓國瑜）」的遺憾，如今多了一個郭台銘，總統夢更難圓。