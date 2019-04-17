「佔中九男女」被判罪成沒多久，消息人士就透過傳媒放風，指警方已向律政司呈交五百名佔中被捕人士的調查報告並尋求法律意見，惟一直未獲回覆，相信該五百人被起訴機會甚微，除非有新證據，否則佔中檢控程序暫告一段落。換言之，包括漢奸黎、李漢奸、政治主教在內的三十九名主要搞手及黑手拍拍屁股逍遙法外。



眾所周知，漢奸黎透過洋助手秘捐四千萬元政治黑金作佔中之用，甚至連他本人及收錢政客都直認不諱；佔中期間在金鐘又設有私家皇座，反對派政客則每天「傍大款」一般陪他高調出巡，到了清場一刻更得到群丑層層拱衞，其佔中黑手及金主的身份已是明擺着的事。偏偏律政司對此視若無睹，政治黑金案更以「證據不足」為由放生，如今又透過消息人士把口表明佔中九男女乃最後一批落鑊人士，為再次放生漢奸黎製造輿論，如果這都不是庇奸枉法，怎樣才是？



這就難怪漢奸黎在佔中九男女被判罪成當日能夠輕鬆現身，大言不慚謂「面對不公義令到我哋更堅持」的廢話了，皆因無罪一身輕，知道自己甩難也。事實上，他早就有「不怕坐監，最怕洗廁所」的狂言，如果不是深知司法保護傘將自己保護得嚴嚴實實，身有屎的人又豈敢如此肆無忌憚？



港府和律政司之所以對漢奸黎百般呵護，除了大家都是洋奴餘孽同聲同氣外，更大原因是懼怕其背後的外部勢力。君不見，漢奸黎隔三差五就在淫媒撰文吹噓覲見過哪一位洋主子，又跟哪一位洋政客把酒言歡，擺明狐假虎威，奈何港府就是驚到腳軟。既然司法金鐘罩牢不可破，漢奸黎只要捱過明年美國大選就有機會翻身。一旦美國優先的特朗普選不上，民主黨重新歸位，源源不絕的狗餅又可恢復，反中亂港大業又可繼續。所以說，壹淫媒四個月內四度賣產吊住條命，原因正在於此。