佔領行動明擺着是非法行為，何以律政司一拖四年多，行動的其中九個領頭人，到今天才被判罪成，法治何以這麼遲才得以彰顯？近日，我似有所悟，明白到這大抵是一場政治計算，特區政府是彰顯政治重於彰顯法治。



「佔中九子」被判罪名成立，反對派陣營的報章連篇累牘作報道，把他們描述到猶如人民英雄，極力煽動泛民主派支持者的情緒。但那情緒再也煽動不起來，在法庭門外為九子撐場的市民零星落索，跟當年號稱有超過一百萬人參與的佔領行動相比，不可同日而語。近年，泛民人心離散，再加上出現動員疲勞，他們的核心成員無論遭遇甚麼結果，似乎都再難掀起人們的同情心。



特區班子的政治計算就是要等這一天，等到反對派的人心磨蝕殆盡，他們才出手。佔領行動結束後的頭一、兩年，人心未定，到了二○一六年初，還爆發了旺角暴動，這些日子，政府都生怕佔中案會刺激群眾情緒，所以一直「拖得就拖」。接着，管治班子恐怕又想避開立法會的正式選舉和補選，免得泛民借佔中案炒作以撈取政治資本，結果案件延了又延，便拖到今天。



天主教香港教區前主教陳日君曾參與佔領示威，事後他去自首，希望政府檢控，更希望早日受刑。但律政司不予答理，顯然是有心想將他「放生」，大抵也是出於政治原因，怕因此會引起社會反響，所以盡可能將佔中案的檢控範圍收窄，窄到就連對方認罪，想獲判刑，政府也不給機會。



目前，尚有三十九名佔領行動的領頭人未被檢控，傳聞律政司會就此作罷。按政府的思想理路，估計這群人獲「放生」的機會頗大。特首林鄭月娥上台後，號稱要搞大團結，她根本無心於彰顯法治，老是想多一事不如少一事，以此看來，香港快要成為鬧事者的天堂了。