美國向來仇視伊朗；布殊早在二○○二年的國情咨文，明確指出「邪惡軸心」的國家包括伊朗、伊拉克（薩達姆政權）和北韓。最近特朗普又把伊朗革命衞隊列作外國恐怖組織，聲稱未來外界向革命衞隊官員及旗下企業提供支援及資源，將會遭受刑事檢控。美國向來恃住軍事力量世界第一，無所不能，要打誰就打誰，要制裁誰就制裁誰。



然而，伊朗對特朗普的聲大夾惡，完全不放在眼內，伊朗最高國家安全委員會亦隨即宣布把「美國中央司令部列為恐怖組織」，這無疑是「剃人頭者人亦剃其頭」的最佳寫照。據悉，美國中央司令部是美國國防部一個戰區級聯合作戰司令部，創建於一九八三年，負責美軍在中東、北非和中亞的國家行動的戰區級指揮機構。伊朗此舉，亦不過是以其人之道還治其人之身：凡事不是你說了算！



特朗普恃着「美國優先」便胡作非為，早前單方面撕毀「伊核協議」，以為可迫伊朗停止核開發，這可把伊朗逼向死角，搞到伊朗總統魯哈尼日前宣布：二十台核設施即將開工！阿哥，如此公然蔑視美國，不怕特朗普老羞成怒，出兵鎮壓？伊朗總統並非傻子，膽敢同老美叫板，倒真有點底氣。伊朗的核設施夠分散，且多分散在各地的地下山中，不像伊拉克只有一處核設施，炸了便沒戲。



此外，伊朗被美國長期封鎖，卻能逆境自強，伊朗能自己製造大部分武器，甚至研發隱形戰機，還發展了最大射程二千公里的彈道導彈，一旦美國開戰包括盟友以色列、海灣區所有美軍海陸空的基地，都在其射程範圍！



再說，伊朗有的是大量仿製的反艦導彈，不難封鎖波斯灣和霍爾木茲海峽，讓美國航母難以靠近；至於陸上，伊朗也得天獨厚，四周多山形成天然堡壘；另一個值得一提的是，伊朗有很強的凝聚力，三分之二是波斯民族，這民族彪悍善戰，老美欺善怕惡，對着伊朗，吹佢唔脹！