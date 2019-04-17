審計署近日發表報告，指教育電視的製作成本持續上升，但收看相關節目的人數卻不斷下降，不符合公共資源衡工量值的使用原則。回顧教育電視，可算得上香港人的集體回憶，是陪伴着兩三代人成長的教學資源。不過，在現今資訊爆炸的年代，仍以電視廣播媒體作為教材的話，就有需要對其重新評估。



教育電視，於上世紀七十年代開始啟播，初時只提供小學的課程內容，後來擴展至初中的部分科目。想到教育電視，不期然會記起當中常見的演員，例如張彼得、鄧一君、麥長青等，都是香港大眾所熟悉的藝人。又或者，有些人會想起小學常識出現前的「社會、科學、健教」三科，年輕點的朋友也許能哼起「一理通百理明」的歌詞。不能否認，教育電視承載着不同年代的文化記憶，而當年節目的製作水平也算相當之高，是有一定的可觀性。



事實上，當年設立教育電視的目的，是希望透過電視生動的畫面，增加學生對課程內容的學習興趣。的確，在那個電視機剛普及的年代，能看到聲色俱備的教材是何其愉快的事。尤其是播放一些科學實驗時，對教學過程會有莫大的裨益，一來可節省教師備課的時間，二來亦能使學生更具體掌握其中內容。對上世紀七十至八十年代的學生來說，教育電視甚至是課餘吸收知識的渠道，不同年級的中小學生也會看得不亦樂乎。



不過，隨着時間的流逝，教育電視已失去作為「教學工具」的用途。今天，互聯網在全球各地均相當普及，搜索任何知識性的資訊已是彈指之間的事，用不着打開電視機靜待教育電視的播放。在網絡的幫助下，教材的準備可變得相對多元化，要圖表可有圖表，要影片可有影片，還能持續不斷回帶播放。相對之下，教育電視仍依賴廣播頻道，節目沒有彈性之餘，亦未必容易與學生產生互動。



雖然教育電視近年已作出少許變動，就是將節目按章節製成短片，並放上互聯網讓大家隨時觀看，以方便教師在課堂間選用相關片段。不過，該等短片仍屬「過分正經」的教材，未必能激發學生對內容產生興趣。坊間同時亦存在部分意見，指教育電視由香港電台製作，以公務員思維進行選材及拍攝，難免會使內容缺乏彈性。



仔細一想，既然當局有經費準備節目，何不嘗試考慮將相關創作過程外判？事實上，香港的文創產業正處於起步階段，亦有一批年輕人從事創作相關的工作。要吸引中小學生瀏覽教育類型的短片，風格當然不能過於「正經八股」。從事文創工作的人士，大部分的年紀也較貼近學童，深曉學生之間的共鳴地方。如讓他們創作教育電視的短片，一來可減少成本，二來可增加可觀性，相信亦會是一個不錯的想法。



說到底，若然將「教育電視」視為一個品牌的話，其實還可以有機會將其重振起來。只要賦予新的元素，改變現有的發播模式，說不定就能締造新世代的教育電視，成為下一個年代的佳話。