功夫茶：坐視死車霸泊位　緣因廢柴霸官位

年年審計年年犯，知錯認錯不改錯。各位看官，港產官僚就係咁衰格，永遠死性不改，呢頭唯唯諾諾扮認錯，嗰頭就繼續側側膊唔多覺，好似最新公布嘅審計報告，大把部門榜上有名，但咪畀功夫茶批中，真係會改善嘅一個都冇。



嗱，尋日被審計署點名嘅部門就有運輸署、漁護署、民安隊、環保署、勞工處等等，連獲政府資助嘅非牟利機構都走唔甩，雖然各有各衰，但一言以蔽之就係「胡混度日、浪費公帑」。講真，港府由上到下都係呢副德性，市民早就見怪不怪，之但係胡混都要有個譜，好似運輸署咁，竟然容忍棄置車輛霸佔政府停車場泊位長達十一年，都咪話唔駭人。



睇吓情況有幾離譜先。截至去年底，喺五個政府停車場之中，合共發現十三部牌照已過期嘅棄置車輛一直霸佔泊位，當中十部被棄置達一年或以上，其中更有一部電單車霸佔泊位足足十一年，問你服未。十三部「死車」合共導致政府少收三百四十萬元泊車費，想唔話運輸署嫌錢腥都唔得。



咪以為霸位十一年已經夠晒經典，其他個案一樣咁「精彩」嘅咋。好似有死車自一五年三月起已停泊喺林士街停車場，承辦商一個月後向車主發出通知書，車主睬你都傻，承辦商居然又由得佢，直到翌年十二月先至施施然發出第二份通知書，並向警方表示可將死車移交處理，偏偏警方一樣懶懶閒，結果一拖再拖，直到今年一月先至解決問題。亦即係話，移走一部死車前後用咗接近四年時間，仲誇張過愚公移山。至於設有電動車充電設施嘅泊位亦遭非電動車濫用，運輸署一樣視若無睹。



睇到喇，運輸署管理不善，浪費公帑之餘更浪費資源，令泊位短缺情況雪上加霜。審計署仲特別點名葵芳停車場天台泊位長期封閉達六年，完全不可接受。咁又係呀，隨住私家車增幅十年間達四成半而泊位增長不足一成，私家泊位有價有市，運輸署有泊位唔好好利用，唔係任由死車霸泊位，就係丟空封塵，簡直暴殄天物。



見微知著，運輸署連管理停車場都一塌糊塗，唔怪得本港交通一片混亂，奪命車禍不斷。大家有眼見，新基建一開通即塞車固然係家常便飯，甚至乎落場雨打場風都例牌倒瀉籮蟹，令人慘不忍睹。講到尾，咪就係廢官冇心裝載，做又三十六，唔做又三十六嘅心態作怪囉。



所以話，死車霸泊位，同廢柴霸官位，簡直絕配。成個政府都係咁，冇心冇肺，點極唔醒，理鬼你審計署點揭醜都好，佢哋永遠敷衍，有「官到無求膽自大」嘅老頂照住，你吹得佢脹咩。