正論：阻修例醜態百出　反對派包庇逃犯

任何一位有正義感的市民，都希望立法會盡快通過《逃犯條例》修訂草案，讓香港早日洗脫「逃犯天堂」的惡名，將匿藏在香港的各種逃犯繩之以法，但令人憤怒的是，口口聲聲維護法治、重視人權的反對派卻全力搞破壞，力圖拖垮修例。可以說，圍繞修例的攻防戰有如一塊照妖鏡，是人是鬼，是維護法治還是包庇逃犯，無所遁形。



立法會《逃犯條例》修訂草案委員會昨日召開首次會議，不出所料淪為一場「混戰」。立法會大堂內，主持會議的反對派政客及其同志就不同規程問題發難，拉布茅招迭出並「大扯貓尾」，簡直醜態百出；立法會外，支持及反對修例的團體也展開對罵及衝突，場面火爆，最終在反對派內外夾攻之下，會議開了兩個小時仍未展開選舉主席程序，不得不草草收場。



面對反對派無所不用其極的破壞，令人擔心今次修例何時才能通過、會不會被拖垮。有建制派議員直言「風險一定有」，且嚴重程度已「由黃色去到紅色，遲早黑色」，目前正考慮如何阻止反對派的拉布行為，不排除再次修改議事規則。然而修改議事規則同樣阻力多多，曠日費時，所謂「欲拉之布，何患無詞」，反對派存心搞破壞，不管如何修例都不是無懈可擊。



多項民調顯示，主流民意支持修例，反對派依然一意孤行搞破壞，不僅戳破「假民主」的畫皮，也再一次凸顯其「為反而反」、「逢中必反」、唯恐天下不亂的本色。這些年來，反對派憑藉港英餘孽這把保護傘，有恃無恐，在香港搞風搞雨，壞事做絕，無人能奈其何，而一旦香港完善引渡逃犯的條例，他們的好日子也就到頭了。雖然引渡有很高的門檻，「政治犯」亦不在引渡之列，但反對派心中有鬼，極力「抹黑」及「妖魔化」修例，恐嚇市民。可見他們阻撓修例並非為了所謂「公義」，而是因為自私。上次為反對高鐵「一地兩檢」，反對派不惜自編自導自演「釘大腿」事件，顯示他們根本就沒有底線，沒有甚麼是做不出來的。



在反對派不惜一切搞破壞之下，修例勢必淪為一場持久戰。但時間不等人，在台灣殺人的嫌犯很可能在今年七月份就刑滿出獄，屆時若修例未通過，嫌犯出獄後很可能逃亡，正義無法伸張，死者沉冤難雪。港府之所以建議修訂《逃犯條例》，初衷就是將有關嫌犯引渡到台灣受審，若嫌犯最終逃之夭夭，逍遙法外，叫人情何以堪！



顯而易見，反對派希望香港永遠是「逃犯天堂」，動機雖然是自保，客觀上則是助紂為虐，幫助那些在境外犯罪後逃回香港匿藏的嫌犯，也為那些在香港犯罪後潛逃出境的壞人撐開保護傘。事實上，由鼓吹「違法達義」煽動佔中，到撐港獨主張是「言論自由」，再到阻撓引渡逃犯，也讓香港人進一步看清反中亂港勢力「和尚打傘，無法無天」的真面目！