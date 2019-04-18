神州觀察：車主維權路坎坷　官方監管如隱形

內地監管部門尸位素餐、無所事事現象十分普遍，平日裏對不法商家侵害消費者權益之事視而不見，見而不理，非要等到事件鬧大，民怨沸騰了，才會事後孔明，粉墨登場。其目的並非為民解困，嚴明執法，而是如何穩定局面，盡量不讓負面影響波及自身。



陝西西安一名女子近日在當地汽車銷售專門店購買了一輛豪華房車，誰知還未開出店門便發現引擎漏油，由於店方一再耍賴，拒絕承擔責任，而警方、工商、消協等部門也不受理投訴，無助的車主只好不顧形象地坐到車頭引擎蓋上哭訴維權。事件經網絡發酵多日後，一眾監管部門才被迫浮出水面，各種善後表演由此拉開。



其實事件中有關違規收取金融服務費問題，早已是行業通病，而該行業更多的涉嫌欺詐隱瞞、弄虛作假等違規銷售黑幕亦陸續被曝光，亦一再激起消費者維權行動，西安市市監局明知問題存在卻一直有法不依，有責不問，當中是否有利益勾連令人懷疑。如今見事件鬧大了，全國關注了，當局才作出發狠狀，揚言要整治全市相關行業，明顯是臨時抱佛腳，應付民意。



更有甚者，自事件鬧開後，女車主便不斷遭到各種威脅騷擾。女車主本來堅持維權，不欲「私了」，最終還是要面對現實，與銷售店達成協議，背後的壓力不足為外人道。事實上，一個弱女子欲憑一己之力對抗強大的資本及急欲維穩的政府部門，根本是不現實，有人擔心若女車主堅拒就範，隨時有可能淪為各方博弈的犧牲品，一如內地不時發生的案情「神反轉」事件，弄不好還會被扣上個敲詐勒索的罪名，分分鐘吃官司坐監，可謂得不償失。



一個不爭的事實就是，在內地，無良奸商的違法成本總是很低，消費者的維權門檻總是太高，而造成這種無奈局面的罪魁禍首，正是屢屢隱形的政府部門，該做的不做，該管的不管，以致監管漏洞處處；即使有事後處罰，也是避重就輕，不痛不癢，官僚腐敗問題頻生，每每縱容無良商家作惡，實在可恨。



而在這樣的環境底下，所有能夠引起關注的維權事件可說相當不容易，今次事件中女車主能得償所願全身而退，實屬幸運；相反，其他的各類維權者往往下場悲涼，或永遠沒有機會被關注，或遲早淪為慘遭打壓的訪民，或惹禍上身，這是整個社會的悲哀。



更叫人作嘔的是，當局事前不作為，事後又跳出來信誓旦旦說要「舉一反三，絕不姑息」，結果安監事故仍一再發生。正如江蘇化工廠爆炸事故後，省委表示要從靈魂深處進行反思，住建部所說的要像保護眼睛一樣保護環境，到頭來還不都是糊弄人的把戲。