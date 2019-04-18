世界視線：美續插手戰事　也門永無寧日

繼否決國會阻止其頒發緊急狀態令後，美國總統特朗普日前第二度行使總統權力，簽署文件否決國會要求美國停止參與也門戰爭的決議。特氏再一次獨排眾議，顯示他對沙特阿拉伯這個鐵桿盟友的重視，以及為遏制伊朗無所不用其極。



也門是阿拉伯地區最貧窮的國家，自一五年爆發內戰以來，已造成最少一萬人死亡，一千多萬人面臨饑荒威脅，被聯合國形容為「全球最嚴重的人道災難」。由於反政府軍是受伊朗支持的回教什葉派胡塞武裝，分屬遜尼派的沙特聯同阿聯酋介入，加上美國在背後撐腰，令這場代理人戰爭更加曠日持久。



特朗普堅持參與也門戰事的原因相當牽強。他強調停止參與戰爭決議並不必要，因為沒有美國軍事人員指揮、參與或陪同沙特聯軍在也門境內或對抗胡塞武裝的活動。事實是，美國媒體去年底就曾報道，美軍的無人機幾乎每天都在也門等阿拉伯半島上空執行任務，但由於種種操作失誤，估計傷亡者逾三分之一是平民，迄今已造成二百多名平民喪生，所謂美軍「沒有直接參與」，分明是睜眼說瞎話。



特朗普堅持力撐沙特在也門的行動，再一次撕破其「慎戰」、「惜兵力」的虛假面具。他一再聲稱不會用美國人的金錢、軍事力量打「別人的」、「沒完沒了的」戰爭，特氏不顧前國防部長馬蒂斯乃至歐洲盟國反對，執意加快美軍從敍利亞撤出的步伐。在也門問題上卻恰恰相反，據說國務卿蓬佩奧以及國家安全顧問博爾頓皆曾多番進諫，惟特氏置若罔聞，到底他葫蘆裏賣的是甚麼藥？



最重要的當然是沙特的利用價值。借助沙特的力量遏制伊朗，是特朗普從不掩飾的戰略選項，而打擊伊朗又可以令以色列安心，討好猶太裔選票。更有甚者，特氏女婿、白宮特別顧問庫斯納的中東和平方案出爐在即，獲得沙特支持，對爭取整個阿拉伯世界背書至關重要。事實再一次證明，在實際利益面前，其他「原則」對於特氏來說均不屑一顧，為穩住沙特，「默許」該國高層殺人尚且在所不惜，懶理也門人道危機，何足為奇？