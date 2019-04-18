據說，中美貿易談判似乎有進展，雙方同意設立機制監督協議的執行，不僅是美國監督中國，也包括中國監督美國。



在談判中，美國諸多要求，而且擴大至非貿易的範疇，一如當年對付日本那樣。中國如果同意，便已是屈辱。故此，在談判有協議時，應當仔細看這些方面中國是否過度妥協，捨棄世界貿易組織多邊規定，屈從於美國單邊的壓力。



我們不知道中國在談判中對美國有甚麼要求，可能是要求美國在協議達成後立即取消對華關稅的懲罰，然而這只是回復原狀，並不像美國那樣作額外要求。或許還可以加上美國不能單方面加徵關稅，但是，美國會答應嗎？這次的貿易戰便是以此為起因，中國怎樣監督美國，阻止它重施故技呢？



設立監督機制，表面上是雙方平等，可是，美國是有所具體要求，而且多會留有後着。它當然可以藉監督機制迫使中國就範，甚至接連進逼。中國方面能提出怎樣的要求，去監督美國的執行協議？相信在協議中，美國是一環套一環，設立許多先決條件來體現「美國優先」，實質是美國主導、美國決定。如果中國不能反制，設立雙方的監督機制只會是掩耳盜鈴的掩飾。



關鍵之處是，中國要對美國提出結構改革的要求，要求美國改變本身出口不足、外貿逆差嚴重的問題。



一是美國要再工業化，政府要補貼國內外資本進行工業投資，限制本國產業資本的逃離工業、逃離美國。而美國再工業化是要提升競爭力，企業要大量投資科研，而不是把利潤過度分紅。美國不能本身工業縮減落後，卻又不容許外國工業品在美國市場公平競爭。



二是補貼工業需錢，美國政府要削減軍費開支，把全球幾百個軍事基地撤銷，把節省的金錢用來資助工業和基建、人才投資，也同時縮減國家的債務，抑減財政赤字。



三是美元貶值，用貶值來減少進口、擴大出口，從根本上解決外貿逆差，也減少外國購買美國債券，促使美國朝野減債。



四是美國放寬出口的限制，至少與其他國家達成相同的標準。不能有競爭力的產品不出口，卻埋怨別人不讓它缺乏競爭力的產品出口。



這樣的結構改革，不只是解決中美貿易失衡，而且是挽救美國經濟。



由於美國的龐大外貿逆差已形成國際經濟與金融的最大風險，也因此導致美國帝國主義式的外交政策，故要求美國改革，更是為了全球發展。



所以，面對美國，中國應該不亢不卑，堅持國家利益。