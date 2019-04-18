香港律政司在鄭若驊領導下，已經成為反中亂港集團最大的司法保護傘，香港法治因此受到回歸以來前所未有的踐踏、欺凌和破壞，她本人也是人神共憤，民望長期「墊司底」，籲其下台的呼聲持續不絕。不過，鄭若驊似乎底氣很足，睥睨民意輿論，好官我自為之，更何況她的薦主和頂頭上司是特首林鄭月娥，只要林鄭挺她，就算朝廷有啥想法，仍可置之不理。



直到目前，鄭若驊對林鄭月娥是一百個放心的。林鄭「好打得」，剛愎自用，她是知道的。大凡吃法律這碗飯的人，要幹甚麼事，必先講好「自保」條件。由「大狀」而律政司司長，箇中有多大轉變、多大風險，香港的政情、法情有多複雜，朝廷和港人有多關切，鄭若驊是心知肚明、研判再三的。她要接受林鄭月娥的「出山」邀請，想必有「自保」條件，要挺她到底。



對此，林鄭月娥當知重要，她自己在朝廷三邀四請之下「應允」參選特首，不是也要向中央講好條件才肯「欣然受命」的嗎？據林鄭月娥自己說，在組班之時遇到很多困難，看上的一些人多嫌問責高官乃進了「熱廚房」，而律政司司長最後「埋班」，可見「請人」困難之大。如此這般，鄭若驊自然處於更有利地位，提出更辣之「自保」條件。這是鄭若驊今已成為史上最廢、最亂律政司司長，民憤極大，下台吼聲甚烈，而仍然能夠「任憑風浪起，穩坐釣魚船」的原因。



當然，鄭若驊幹的這些事，恐怕是深得林鄭月娥之心的。林鄭上台的執政方向就是要和反對派「大和解」，為此，她向反對派連串「示好」到了諂媚的程度，到了令人懷疑他們心照不宣有政治交易的程度。林鄭如此，鄭若驊領導下的律政司不是更能放心大膽的為反中亂港集團撐起司法保護傘嗎？



朝廷這些年一再高唱「中央全面管治權」，但偏偏在選擇、任命以及監察特首、管治班子方面露出管治上的大空子，出了問題也不敢糾偏、不能糾偏、不想糾偏，反對派、鄭若驊之流遂笑看風雲，「老夫慣聽怒濤聲」也。