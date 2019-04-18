都說美國是民主自由的國家，是開放包容的社會，美式價值更被視為普世價值，美國人因此沾沾自喜，一直充滿自豪和自信。如今看來，這顯然是言過其實。去年華府以國家安全為由，禁止三十名中國學者和專家訪美，正是老美缺乏自信的表現。作為世界唯一超級強國，竟整天擔心被中國滲透，以致杯弓蛇影，這不是很可笑嗎？美國人的「自豪和自信」都到哪裏去了？



風水輪流轉。過去許多人認為中國政府缺乏自信，才會百般防範西方意識形態滲透，現在輪到美國日防夜防，而且猶有過之，連正常學術交流也被視為洪水猛獸。去年有批所謂「中國通」的美國學者向華府提交報告，指中國對美國大學、傳媒、智庫和企業的滲透，已達到足以削弱美國民主的程度。特朗普更曾宣稱，所有在美國的中國留學生「幾乎都是間諜」，可見老美已到了心虛膽怯、歇斯底里的地步。中國每年赴美留學生將近三十六萬人，十年就是三百六十萬人，如果他們「幾乎都是間諜」，美國人還能活得如此自在嗎？還敢咄咄逼人嗎？



正如有人所說，世界上最可怕的事情不是血肉橫飛的畫面，而是調動想像力，自己嚇自己。美國之所以自己嚇自己，正是因為想像力太豐富，而之所以將所有來自中國的東西都視為威脅，則是因為缺乏自信。自信來自實力，美國千方百計阻止中國崛起，恰恰反映其實力日走下坡，正如美國打壓華為反而使世人知道美國5G技術不如華為一樣，這叫適得其反，自暴其短。



歷史證明，中國文化是包容的，而不是具有侵略性的。中國並沒有打着「普世價值」的旗號去忽悠美國人改變政治體制，更加沒有通過非政府組織在美國煽動顏色革命，老美根本沒有必要弄得草木皆兵，惶惶不可終日。相反，他們應該好好反思，既然自己不願被別人滲透，他們是否也不應該滲透別人呢？